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    • 24.02.2022 14:22
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    Türkiye'den Rusya'ya Ukrayna çağrısı: Askeri operasyonu kabul edilemez buluyoruz ve reddediyoruz

    Son dakika haberi! Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı saldırılarla ilgili açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı, "Haksız ve hukuksuz eylemi bir an önce durdurmaya çağırıyoruz." açıklamasında bulundu.

    takvim.com.tr
    Türkiye’den Rusya’ya saldırıları durdurma çağrısı

    Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı saldırılarla ilgili açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı, "Haksız ve hukuksuz eylemi bir an önce durdurmaya çağırıyoruz." açıklamasında bulundu.



    Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

    Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri tarafından Ukrayna'ya yönelik olarak başlatılan askeri operasyonu kabul edilemez buluyoruz ve reddediyoruz.

    Bu saldırı, Minsk mutabakatlarını ortadan kaldırmanın ötesinde, uluslararası hukukun ağır bir ihlalidir ve bölgemizin ve dünyanın güvenliğine ciddi bir tehdit teşkil etmektedir.

        EGEMENLİĞE SAYGI DUYULMALI
        Ülkelerin toprak bütünlükleri ve egemenliklerine saygı duyulması gerektiğine inanan Türkiye, sınırların silah yoluyla değiştirilmesine karşıdır.

        HUKUKSUZ EYLEMİ BİR AN ÖNCE DURDURMAYA ÇAĞIRIYORUZ
        Rusya Federasyonu'nu da bu haksız ve hukuksuz eylemi bir an önce durdurmaya çağırıyoruz. Ukrayna'nın siyasi birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteğimiz devam edecektir.

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