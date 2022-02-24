Türkiye'den Rusya'ya Ukrayna çağrısı: Askeri operasyonu kabul edilemez buluyoruz ve reddediyoruz

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı saldırılarla ilgili açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı, "Haksız ve hukuksuz eylemi bir an önce durdurmaya çağırıyoruz." açıklamasında bulundu.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri tarafından Ukrayna'ya yönelik olarak başlatılan askeri operasyonu kabul edilemez buluyoruz ve reddediyoruz.
Bu saldırı, Minsk mutabakatlarını ortadan kaldırmanın ötesinde, uluslararası hukukun ağır bir ihlalidir ve bölgemizin ve dünyanın güvenliğine ciddi bir tehdit teşkil etmektedir.