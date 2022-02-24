Birleşmiş Milletler ne zaman, hangi antlaşma ile kurulmuştur? Birleşmiş Milletler BM sözleşmesi 51. maddesi nedir?

Vatandaşlar gündemde yoğun bir şekilde Birleşmiş Milletler BM sözleşmesi 51. maddesi nedir sorusunun yanıtı sıklıkla araştırılıyor. Rusya'nın Birleşmiş Milletler BM Daimi Temsilcisi Vasily Nebenzya, Rusya'nın usulsüz bir operasyon düzenlemediğini Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin 51'inci maddesi uyarınca bu operasyonun gerçekleştiğini söyledi. Peki Birleşmiş Milletler hangi antlaşma ile kurulmuştur? İşte tüm bilgiler…

BM SÖZLEŞMESİ 51. MADDESİ NEDİR?

"Hiçbir şey, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi uluslararası barış ve güvenliği sağlayacak tüm önlemleri alana dek, askeri saldırıya uğramış Birleşmiş Milletler üyesi ülkenin bireysel yada kollektif meşru müdafaa hakkına zarar veremez. Savunma hakkını kullanmak üzere üyeler tarafından alınan önlemler anında Güvenlik Konseyi'ne bildirilir ve hiçbir şekilde Güvenlik Konseyi'nin, mevcut şart çerçevesinde, uluslararası barış ve düzeni sağlama yönünde hareket etme yetkisi ve sorumluluğunu etkileyemez."

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER HANGİ ANTLAŞMA İLE KURULMUŞTUR?

Birleşmiş Milletler Antlaşması (BM Şartı), kurucu antlaşma niteliğindedir. San Francisco Konferansı'nda bir araya gelen 50 ülkenin temsilcisi, 111 maddeden oluşan antlaşmaya 25 Nisan 1945 tarihinde son şeklini verdi. Bu antlaşma, 25 Haziran 1945'te oybirliği ile kabul edildi, 26 Haziran 1945 tarihinde aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 50 ülke temsilcisi tarafından San Francisco'da imzalandı. Daha sonra Polonya'nın da antlaşmayı imzalaması ile kurucu üye sayısı 51'e yükseldi. 24 Ekim 1945 tarihinde de, Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesinin yanı sıra imza sahibi ülkelerin de onayı ile BM Antlaşması yürürlüğe girdi ve Birleşmiş Milletler kuruldu.