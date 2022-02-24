Türkiye'yi terk edip Ukrayna'ya giden diş hekimi yardım istedi: Kurtarın beni

"TÜRKİYE BİR AMELE KAYBETTİ, UKRAYNA BİR DİŞ HEKİMİ KAZANDI"

Geçtiğimiz yıl ekim ayında, "Türkiye bir amele kaybetti, Ukrayna bir diş hekimi kazandı." notuyla havaalanından fotoğraf paylaşan bir Türk vatandaşı, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahale gerçekleştirmesiyle geri dönmek için harekete geçti.