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    • Güncel
    • 24.02.2022 14:42
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    • 24.02.2022 14:54
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    Türkiye'yi terk edip Ukrayna'ya giden diş hekimi yardım istedi: Kurtarın beni

    Son dakika haberine göre günlerdir gerilimin hızla tırmandığı Rusya-Ukrayna krizinde savaş çıktı. Rusya, Ukrayna'ya havadan ve karadan harekat düzenledi. Geçtiğimiz yıl Türkiye'yi kötüleyerek Ukrayna'ya gidip "Türkiye bir amele kaybetti, Ukrayna bir diş hekimi kazandı." ifadesiyle paylaşım yapan bir diş hekimi, savaş sonrası Türkiye'den yardım istedi. Savaşla birlikte korku içinde kalan vatandaşa ise yine Türkiye sahip çıktı. Dışişleri Bakanlığı vatandaşla iletişime geçti.

    Ukrayna’ya giden diş hekimi yardım istedi: Kurtarın beni

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu. Putin, 'Dış güçlere seslenmek istiyorum. Kim Rusya'ya tehdit oluşturmaya çalışırsa, derhal karşılık verilecek' dedi. Ukrayna İçişleri Bakanlığı 'Rus işgali başladı' dedi.

    SAVAŞ ÇIKINCA TÜRKİYE'YE SIĞINDI

    Geçtiğimiz yıl çok sayıda Türk sosyal medya kullanıcısı, Ukrayna'ya gittiği anları sevinçle yayınlamıştı. Türkiye'deki hallerinden memnun olmadıklarını belirterek Ukrayna'ya giden vatandaşlardan sırayla geri dönüş talepleri gelmeye başladı.

    "TÜRKİYE BİR AMELE KAYBETTİ, UKRAYNA BİR DİŞ HEKİMİ KAZANDI"

    Geçtiğimiz yıl ekim ayında, "Türkiye bir amele kaybetti, Ukrayna bir diş hekimi kazandı." notuyla havaalanından fotoğraf paylaşan bir Türk vatandaşı, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahale gerçekleştirmesiyle geri dönmek için harekete geçti.
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        Haberler Güncel Türkiye'yi terk edip Ukrayna'ya giden diş hekimi yardım istedi: Kurtarın beni
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