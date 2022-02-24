Emniyetten “fuhşa teşvik-tefecilik” operasyonu

Operasyon kapsamında adreslerde yapılan aramalar sonucunda; 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet havalı tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 15 adet dolu fişek, 3 adet laptop, 3 adet tablet, 7 adet cep telefonu, çok sayıda flaş bellek, 3 adet tefecilik için kullanılan alacak verecek bilgisinin olduğu ajanda, 3 adet senet, 1 adet jop, 1 adet dijital fotoğraf makinesi, 1 adet kasa ve suçtan elde edildiği düşünülen 24 bin 500 TL, 750 Dolar, 100 Euro, 15 Lari, 1 Manat banknot ele geçirildi.