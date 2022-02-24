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    • 24.02.2022 21:14
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    • 24.02.2022 21:24
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    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan 'Rusya-Ukrayna' açıklaması: "Vatandaşlarımız panik yapmasın, hazırlıklar yapıldı"

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya - Ukrayna krizine ilişkin A Haber'de önemli açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, “Yarın 8. maddenin işletilmesine dair karar açıklanacak. Tutumumuz net. Çatışmaya karşıyız" ifadelerini kullandı. Ukrayna'da bulunan Türk vatandaşlarına 'panik yapmayın' çağrısında bulunan Çavuşoğlu, "Vatandaşlarımızı kara yoluyla tahliye edeceğiz. Vatandaşlarımız panik yapmasın, tüm hazırlıklar yapıldı" dedi.

    Çavuşoğlu’ndan flaş Rusya-Ukrayna açıklaması!

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Rusya-Ukrayna krizine dair A Haber'e konuştu.

    Çavuşoğlu, "Yarın 8. maddenin işletilmesine dair karar açıklanacak" dedi.



    Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

    "TUTUMUMUZ NET, ÇATIŞMAYA KARŞIYIZ"
    Tutumumuz gayet net, açıklamalarımızı yaptık birazdan ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüşeceğim. Ukrayna'daki vatandaşlarımızın durumunu takip ediyoruz. Yarın 8. maddenin işletilmesiyle ilgili karar alınacak.



    "VATANDAŞLARIMIZ PANİK YAPMAZSIN TÜM HAZIRLIKLAR YAPILDI"
    Tahliye için gereken hazırlıklar Şubat ayında yapıldı. Karadan tahliye seçeneğimiz var.

    Vatandaşlarımızı kara yoluyla tahliye edeceğiz. Vatandaşlarımız panik yapmasın, tüm hazırlıklar yapıldı.

    Yarın 8. maddenin işletilmesine dair karar açıklanacak.

    Hava sahası açılırsa hava, olmazsa deniz yoluyla vatandaşlarımızı getireceğiz.
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        Haberler Güncel Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan 'Rusya-Ukrayna' açıklaması: "Vatandaşlarımız panik yapmasın, hazırlıklar yapıldı"
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