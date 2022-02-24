Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü: Rusya ve Ukrayna masada

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, askerlerine Ukrayna'ya saldırı emrini verdi. Başkent Kiev olmak üzere Ukrayna'nın Harkov, Kramatorsk, Mariupol, Mykolaiv, Odesa kentlerinde art arda patlamalar yaşandı.
Dünya Karadeniz'deki savaşa kilitlenmiş tüm gelişmeleri takip ederken Türkiye'nin diplomasi girişimleri sürüyor.
GÜNDEM RUSYA - UKRAYNA SAVAŞI
Bu kapsamda Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü.
İki liderin NATO Zirvesi öncesi yaptığı görüşmede Rusya - Ukrayna savaşı ele alındı.
CUMHURBAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA
Erdoğan - Macron zirvesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı'nın resmi Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yayımlandı.