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    • 24.02.2022 20:24
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    Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü: Rusya ve Ukrayna masada

    Rusya'nın Ukrayna'yı hedef alan saldırılara başladı. Dünya Karadeniz'deki savaşa kilitlenmişken Türkiye'nin diplomasi girişimleri sürüyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü.

    Başkan Erdoğan, Macron ile görüştü!

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, askerlerine Ukrayna'ya saldırı emrini verdi. Başkent Kiev olmak üzere Ukrayna'nın Harkov, Kramatorsk, Mariupol, Mykolaiv, Odesa kentlerinde art arda patlamalar yaşandı.

    Dünya Karadeniz'deki savaşa kilitlenmiş tüm gelişmeleri takip ederken Türkiye'nin diplomasi girişimleri sürüyor.



    GÜNDEM RUSYA - UKRAYNA SAVAŞI
    Bu kapsamda Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü.

    İki liderin NATO Zirvesi öncesi yaptığı görüşmede Rusya - Ukrayna savaşı ele alındı.



    CUMHURBAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA
    Erdoğan - Macron zirvesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı'nın resmi Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yayımlandı.

        Açıklamada, "Görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahelesi ve son gelişmeler ele alındı" ifadelerine yer verildi.

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