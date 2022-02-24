24 Şubat Rusya-Ukrayna son durum ve son dakika haberleri: Rusya Ukrayna'dan ne istiyor, savaş neden çıktı?

Savaş başladı mı? sorusu gündemde yer alıyor. Rusya Ukrayna arasındaki kriz patlak verdi. Son dakika haberine göre Putin Donbas'a askeri harekat başlattıklarını duyurdu. Dünyanın gözü bu savaşta! Peki Rusya Ukrayna'dan ne istiyor, savaş neden çıktı? İşte Rusya Ukrayna savaşına ilişkin son dakika gelişmeler ve merak edilen soruların yanıtları...
RUSYA UKRAYNA SAVAŞI BAŞLADI MI?
Son dakika! Putin operasyon için emri verdi askerler Donbas'a girdi. Putin, "Bizi engellemeye çalışanlar askeri bir karşılık alacak, bu yanıt sizin karşılaşmadığınız sonuçlara yol açacaktır. Her şeye hazırız."
Anlık olarak Kiev, Kharkiv, Odessa ve Mariupol şehirlerinde büyük patlamalar yaşanıyor. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ''Eğer canımıza, özgürlüğümüze, çocuklarımıza saldırılırsa, kendimizi savunacağız, saldırmayacağız, kendimizi savunacağız.'' açıklamasında bulundu.
Rusya'nın başlattığı operasyona tepki gösteren ABD Başkanı Biden ise, "Bu saldırının getireceği ölüm ve yıkımın tek sorumlusu Rusya'dır. ABD ve müttefikleri birlik ve kararlılıkla karşılık verecektir." diye konuştu.
Rusya, Ukrayna'nın bir çok bölgesini ağır bir şekilde vururken savaşın nedeni merak ediliyor.
RUSYA UKRAYNA'DAN NE İSTİYOR, SAVAŞ NEDEN ÇIKTI?
Son dakika gelişmeler şöyle;
07.10: Ukrayna tüm sivil uçuşlara hava sahasını kapattığını açıkladı.
07.08: BM Genel Sekreteri, 'Mevcut şartlarda çağrımı değiştiriyorum Başkan Putin insanlık adına askerlerinizi geri çekin. İnsanlık adına lütfen Avrupa'da yüzyılın en büyük savaşını başlatmayın. Bu hem Ukrayna için hem Rusya için trajik olur ve şu anda öneremeyeceğimiz bir etkiye yol açar. Bu savaş acilen durmalı hemen' dedi.
07.02: Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, 'Putin, Ukrayna'ya karşı geniş çaplı bir savaş başlattı. Ukrayna kentlerine saldırılar sürüyor' dedi.
07.01: Rusya BM Büyükelçisi Vassily Nebizia 'Savaş suçları için araf yoktur direkt cehenneme giderler. Burada Ukrayna halkına karşı saldırmıyoruz, Kiev'deki cunta rejimine karşıyız biz' dedi.
06.58: Rusya'nın bölgede başlattığı operasyonu 'pervasız ve sebepsiz saldırı' olarak tanımlayan NATO, Rusya'yı kınadı.
06.53: ABD'nin BM Temsilcisi, 'Putin bu konseyin sorumlulukları ile alay etti bu bir acil durumdur hemen harekete geçmemiz gerekiyor' dedi.
'Müttefiklerimiz ile buna karşılık vereceğiz' diyen temsilci bunun etkili bir karşılık olacağını belirtti ve 'Tüm dünya Rusya'ya hesap soracak' dedi.
06.44: Ukrayna'da bulunan CNN Muhabiri Mücahit Topçu, sadece Donbas'tan ateş sesleri gelmediğini belirtti.