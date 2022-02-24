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    • 24.02.2022 14:40
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    • 24.02.2022 14:40
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    24 Şubat Rusya-Ukrayna son durum ve son dakika haberleri: Rusya Ukrayna'dan ne istiyor, savaş neden çıktı?

    Rusya-Ukrayna krizinde korkulan oldu. Son dakika haberler peş peşe gelmeye başladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin operasyon emrini verdi. Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başladı. Kiev ve doğu liman kenti Mariupol'da patlamalar yaşanıyor. Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Ukrayna hava sahasının kapatılması sebebi ile bugünkü tüm Ukrayna seferlerimiz iptal edilmiştir." dedi. Bölgede tehlikeli anlar yaşanırken bir yandan da Savaş başladı mı? Rusya Ukrayna'dan ne istiyor, savaş neden çıktı? soruları araştırılıyor. İşte Rusya Ukrayna savaşı son dakika...

    Rusya Ukrayna son durum: Savaş başladı mı?

    Savaş başladı mı? sorusu gündemde yer alıyor. Rusya Ukrayna arasındaki kriz patlak verdi. Son dakika haberine göre Putin Donbas'a askeri harekat başlattıklarını duyurdu. Dünyanın gözü bu savaşta! Peki Rusya Ukrayna'dan ne istiyor, savaş neden çıktı? İşte Rusya Ukrayna savaşına ilişkin son dakika gelişmeler ve merak edilen soruların yanıtları...

    RUSYA UKRAYNA SAVAŞI BAŞLADI MI?

    Son dakika! Putin operasyon için emri verdi askerler Donbas'a girdi. Putin, "Bizi engellemeye çalışanlar askeri bir karşılık alacak, bu yanıt sizin karşılaşmadığınız sonuçlara yol açacaktır. Her şeye hazırız."

    Anlık olarak Kiev, Kharkiv, Odessa ve Mariupol şehirlerinde büyük patlamalar yaşanıyor. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ''Eğer canımıza, özgürlüğümüze, çocuklarımıza saldırılırsa, kendimizi savunacağız, saldırmayacağız, kendimizi savunacağız.'' açıklamasında bulundu.

    Rusya'nın başlattığı operasyona tepki gösteren ABD Başkanı Biden ise, "Bu saldırının getireceği ölüm ve yıkımın tek sorumlusu Rusya'dır. ABD ve müttefikleri birlik ve kararlılıkla karşılık verecektir." diye konuştu.

    Rusya, Ukrayna'nın bir çok bölgesini ağır bir şekilde vururken savaşın nedeni merak ediliyor.

    RUSYA UKRAYNA'DAN NE İSTİYOR, SAVAŞ NEDEN ÇIKTI?

    Son dakika gelişmeler şöyle;

    07.10: Ukrayna tüm sivil uçuşlara hava sahasını kapattığını açıkladı.

    07.08: BM Genel Sekreteri, 'Mevcut şartlarda çağrımı değiştiriyorum Başkan Putin insanlık adına askerlerinizi geri çekin. İnsanlık adına lütfen Avrupa'da yüzyılın en büyük savaşını başlatmayın. Bu hem Ukrayna için hem Rusya için trajik olur ve şu anda öneremeyeceğimiz bir etkiye yol açar. Bu savaş acilen durmalı hemen' dedi.

    07.02: Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, 'Putin, Ukrayna'ya karşı geniş çaplı bir savaş başlattı. Ukrayna kentlerine saldırılar sürüyor' dedi.

    07.01: Rusya BM Büyükelçisi Vassily Nebizia 'Savaş suçları için araf yoktur direkt cehenneme giderler. Burada Ukrayna halkına karşı saldırmıyoruz, Kiev'deki cunta rejimine karşıyız biz' dedi.

    06.58: Rusya'nın bölgede başlattığı operasyonu 'pervasız ve sebepsiz saldırı' olarak tanımlayan NATO, Rusya'yı kınadı.

    06.53: ABD'nin BM Temsilcisi, 'Putin bu konseyin sorumlulukları ile alay etti bu bir acil durumdur hemen harekete geçmemiz gerekiyor' dedi.

    'Müttefiklerimiz ile buna karşılık vereceğiz' diyen temsilci bunun etkili bir karşılık olacağını belirtti ve 'Tüm dünya Rusya'ya hesap soracak' dedi.

    06.44: Ukrayna'da bulunan CNN Muhabiri Mücahit Topçu, sadece Donbas'tan ateş sesleri gelmediğini belirtti.

        Pek çok şehirden patlama sesleri geldiğini belirten Topçu, 'Donbas'ın batısındaki Kramatorsk bölgesinden saldırı haberleri geliyor' dedi ve 'O bölge önemli zira Donbas bölgesinde yaşayan sivillerin çıkış noktası olarak dikkat çekiyor' dedi.

        KİEV'DE PATLAMALAR MEYDANA GELDİ

        06.34: Putin'in açıklamalarından hemen sonra Ukrayna'nın başkenti Kiev ve doğu liman kenti Mariupol'da patlamalar meydana geldi.

        Her iki şehirdeki AFP muhabirleri güçlü patlamalar duydu ve Mariupol'da, cephe hattına ve Rusya sınırına yakın, sakinler şehrin doğu banliyölerinde topçu sesleri duyduklarını bildirdi.

        06.29: ABD Başkanı Biden, Putin'in saldırı emri sonrası yaptığı ilk açıklamada 'Rusya'nın karşı karşıya kalacağı sonuçlar konusunda bugün Amerikalılara sesleneceğim. Rusya'nın eylemlerine güçlü ve birlikte yanıt vermeyi sağlamak için NATO ve müttefiklerimiz ile koordinasyon içindeyiz. Dünyanın duaları Ukrayna ile birlikte' dedi.

        06.00:Rusya-Ukrayna krizinde Son Dakika gelişmesi... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donbas'a askeri Operasyon kararı aldı.

        Putin Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu ve Ukrayna askerlerini silahlarını bırakmaya çağırdı.

        TSİ sabah 6'da konuşan Putin, 'askeri operasyon kararı aldım' dedi ve müdahale eden herkese karşı misilleme sözü verdi.

        'DIŞ GÜÇLERE SESLENMEK İSTİYORUM, DERHAL KARŞILIK VERİLECEK'

        Putin, Dış güçlere seslenmek istiyorum. Kim Rusya'ya tehdit oluşturmaya çalışırsa, derhal karşılık verilecek" dedi.

        Rusya'nın NATO'nun genişletilmemesi konusunda bir uzlaşmaya varma girişimlerinin boşa çıkarıldığını belirten Putin, 'İttifakın genişlemesiyle birlikte durum daha tehlikeli hale geliyor. Artık buna sessiz kalamayız' dedi.

        Putin, 'ABD ve müttefikleri 'Rusya'yı çevreleme' yönünde bir politikaya sahip. Ancak bizim için bu, Rusya'nın varlığına yönelik ciddi bir tehdit' ifadelerini kullandı.

        Donbass'taki Ukrayna silahlı güçlerine seslenen Putin şu ifadeleri kullandı;

        'Yoldaşlar! Babalarınız ve dedeleriniz ortak anavatanımızı savunarak Nazilere karşı savaştı. Neo-Nazilerin gücü ele geçirmesinden memnun olduğunuzu düşünmüyorum. Silahlarınızı bırakın ve evlerinize dönün.'

        Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Putin'in bu açıklamasından dakikalar önce Putin'e Ukrayna'ya saldırmaması için kişisel bir çağrıda bulunmuştu.

        02:25 Rusya, Ukrayna sınırına yakın bölge boyunca hava trafiğini sivil uçuşlara kapattı.

        01:55: Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski TSİ ile 01.50 sıralarında Telegram hesabından bir video yayımladı. Zelenski, bugün Rusya lideri Putin'i aradığını fakat ulaşamadığını ifade etti: "Bugün, Rusya Federasyonu Başkanı'yla telefon görüşmesi talebinde bulundum. Yanıt sessizlik. Fakat sessizlik Donbas'ta olmalı."

        ZELENSKİ'DEN RUS HALKINA: SAVAŞA KARŞI ÇIKIN

        Ukrayna'nın Rusya'ya tehdit oluşturmadığını ve oluşturmayacağını dile getiren Zelenski, Rusya'yla sıcak savaş da dahil hiçbir biçimde savaş istemediğini belirtti. Zelenski konuşmasında Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırıyı onayladığını öne sürerek, Rus halkına 'savaşa karşın çıkın' çağrısı yaptı. Ukrayna'nın savaş değil barış istediğini ifade eden Zelenskiy, "Kesin olarak bildiğimiz şey savaşa ihtiyacımız yok. Ama bize saldırılırsa ülkemizi, özgürlüğümüzü, hayatlarımızı elimizden almaya çalışırlarsa kendimizi savunuruz" şeklinde konuştu. Ukrayna sınırında yaklaşık 200 bin Rus askerinin bulunduğunu söyleyen Zelenski, Ukrayna'nın muhtelif formatlarda Rusya ile görüşmeye hazır olduğunu ifade etti.

        Zelenski konuşmasının Rusça yaptığı bölümünde ise şunları söyledi:

        "Tüm Rus vatandaşlarına seslenmek istiyorum. Bir cumhurbaşkanı olarak değil. Rus vatandaşlarına bir Ukrayna vatandaşı olarak sesleniyorum. Aramızda 2 bin kilometre ortak sınır var. Ordunuz sınır boyunca dizilmiş. Yaklaşık 200 bin asker. Binlerce askeri araç var. Liderliğiniz başka bir ülkenin toprağına, daha ileri bir adım atmalarına yönelik onlara onay verdi. Bu adım Avrupa kıtasında büyük bir savaşın başlangıcı olabilir."

        01:50 Fransa vatandaşlarına Ukrayna'yı gecikmeksizin terk etme çağrısında bulundu.

        00:05 Pentagon Sözcüsü Kirby, Rusya'nın Ukrayna'yı istila etmesi halinde çok fazla kan akacağını açıkladı.

        00:02 Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Biden'ın Ukrayna'ya savaşmak için ABD askeri göndermemekte kararlı olduğunu açıkladı.

        00:00 Kremlin, Donbas'taki Ukraynalı ayrılıkçıların Kiev Yönetimi'ne karşı Rusya'dan yardım istediğini açıkladı.
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