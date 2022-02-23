Son dakika: Türk balıkçı teknelerine ateş açılması sonucu Yunanistan Büyükelçiliği Müsteşarı Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı!

Ege'de ve Doğu Akdeniz'de tahrik dozu yüksek adımlar atan Yunanistan unsurları bu kez Türk balıkçıları hedef aldı.

YUNAN UNSURLARI BALIKÇI TEKNELERİNE ATEŞ AÇTI

Ege Denizi'nde Yunanistan unsurlarının 2 Türk balıkçı teknesine ateş açması sonucu mürettebattan bir kişi bacağından yaralandı.

22 Şubat 2022 tarihinde Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Sakız'ın kuzeyi, Karaburun'un batısında 'BABA OĞUL' ve "ESİLA LİYA" isimli Türk balıkçı teknelerine ateş açılması neticesinde "BABA OĞUL" teknesinde bulunan bir vatandaşımızın yaralanması ile ilgili olarak bugün Yunanistan Büyükelçiliği Müsteşarı Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

NOTA VERİLDİ

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Yunanistan'a Ege'de Türk balıkçılara karşı orantısız güç kullanılmasını protesto eden bir nota verildiği duyurdu.

Ayrıca, Ege'de seyrüsefer serbestliğine aykırı olarak balıkçı teknelerine yapılan müdahale ve tacizlerin tekrarlanmaması gerektiği vurgulandı.