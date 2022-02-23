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    • Güncel
    • 23.02.2022 08:47
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    • 23.02.2022 09:26
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    Megakent İstanbul güne yağmurla uyandı! Yağışlar sürecek mi? 23 Şubat hava durumu

    Günlerdir İstanbul’da etkili olması beklenen yağmur sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Kent genelinde yağmurla birlikte trafik yoğunluğu yüzde 53 oldu. Peki İstanbul'da yağmur sürecek mi? Ankara ve İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde kar yağışı görülecek ve hangi iller için buzlanma ve don uyarısı yapıldı? İşte Meteoroloji'den gelen son dakika bilgisine göre 23 Şubat hava durumu.

    İstanbul güne yağmurla uyandı! Yağışlar sürecek mi?

    Türkiye'yi ve İstanbul'u etkisi altına alması beklenen yağmur bu sabah saatlerinden itibaren etkisini gösterdi. Yağmurun sabah saatlerinde de etkili olması trafik yoğunluğunun oluşmasına neden oldu.



    Kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 53 olarak ölçüldü. Yağışlı havanın gelecek pazartesi gününde kadar etkili olacağı öğrenildi.

    YURT GENELİNDE HAVA DURUMU
    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Orta Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Hakkari ve Şırnak çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, sabah ilk saatlerde Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Burdur'un doğusu, Isparta'nın güneyi, Antalya'nın doğusu (İbradı, Akseki, Gündoğmuş ve Alanya ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/metrekare/12 saat); Aksu, Serik ve Manavgat ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli (50-75 kg/metrekare/12 saat) olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don ile birlikte iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. Akdeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde (Toros Dağları), İç Anadolu'nun güneyinde ve doğusunda (Konya, Karaman ve Niğde'nin Toros Dağları kesimi ile Kayseri ve Sivas'ın yüksek kesimleri), Karadeniz Bölgesi'nin iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

    HAVA SICAKLIĞI: Marmara'da 2 ila 4 derece azalacağı, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle güneyli, zamanla Marmara bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetlice (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

        UYARILAR

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde beklenen yağışların; Burdur'un doğusu, Isparta'nın güneyi kuvvetli, Antalya'nın doğusu (İbradı, Akseki, Gündoğmuş ve Alanya ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/metrekare/12 saat); Aksu, Serik ve Manavgat ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli (50-75 kg/metrekare/12 saat) olması beklendiğinden su baskını, yıldırım, deniz üzerinde hortum oluşumu, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Akdeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde (Toros Dağları), İç Anadolu'nun güneyinde ve doğusunda (Konya, Karaman ve Niğde'nin Toros Dağları kesimi ile Kayseri ve Sivas'ın yüksek kesimleri), Karadeniz Bölgesi'nin iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerde çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        BÖLGELERİMİZDE HAVA

        MARMARA

        Çok bulutlu ve bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        EDİRNE °C, 11°C

        Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        İSTANBUL °C, 12°C

        Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        KOCAELİ °C, 16°C

        Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        TEKİRDAĞ °C, 11°C

        Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

            EGE

            Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            A.KARAHİSAR °C, 12°C

            Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

            DENİZLİ °C, 17°C

            Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

            İZMİR °C, 18°C

            Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

            MUĞLA °C, 13°C

            Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

            AKDENİZ

            Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile zamanla Orta Akdeniz'in iç kesimlerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerine kadar Burdur ve Kahramanmaraş'ın doğusu, Isparta'nın güneyi ile Antalya'nın İbradı, Akseki, Gündoğmuş ve Alanya ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/metrekare), Antalya'nın Aksu, Serik ve Manavgat ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli (50-75 kg/metrekare) olması bekleniyor. Bölgenin yüksek kesimlerinde (Toros dağları) yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

            ADANA °C, 22°C

            Parçalı, zamanla çok bulutlu

            ANTALYA °C, 16°C

            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerine kadar İbradı, Akseki, Gündoğmuş ve Alanya ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/metrekare), Aksu, Serik ve Manavgat ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli (50-75 kg/metrekare) olması bekleniyor.

            HATAY °C, 21°C

            Parçalı, zamanla çok bulutlu

            ISPARTA °C, 12°C

            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerine kadar güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

            İÇ ANADOLU

            Parçalı ve çok bulutlu, kuzeybatısı ile akşam saatlerinden sonra Konya ve Karaman çevrelerinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. Bölgenin güney ve doğusunda (Konya, Karaman ve Niğde'nin Toros Dağları kesimi ile Kayseri ve Sivas'ın yüksek kesimleri) yüksek kar örtüsü bulunan yerlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

            ANKARA °C, 14°C

            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

            ESKİŞEHİR °C, 13°C

            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

            KAYSERİ °C, 14°C

            Parçalı ve çok bulutlu

            KONYA °C, 14°C

            Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

                BATI KARADENİZ

                Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölge genelinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde sis ve pus olayı bekleniyor.

                BOLU °C, 14°C

                Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

                DÜZCE °C, 20°C

                Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

                KASTAMONU °C, 14°C

                Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

                ZONGULDAK °C, 14°C

                Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

                ORTA ve DOĞU KARADENİZ

                Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde sis ve pus olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

                RİZE °C, 18°C

                Parçalı bulutlu

                SAMSUN °C, 21°C

                Parçalı ve çok bulutlu

                TOKAT °C, 16°C

                Parçalı bulutlu

                TRABZON °C, 16°C

                Parçalı bulutlu

                DOĞU ANADOLU

                Parçalı ve çok bulutlu, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Hakkari ve Şırnak çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, sabah ilk saatlerde güneydoğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

                ERZURUM °C, 5°C

                Parçalı ve çok bulutlu

                HAKKARİ °C, 6°C

                Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

                MALATYA °C, 13°C

                Parçalı ve çok bulutlu

                VAN °C, 6°C

                Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

                GÜNEYDOĞU ANADOLU

                Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun aralıklı yağmurlu yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

                DİYARBAKIR °C, 16°C

                Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

                GAZİANTEP °C, 17°C

                Parçalı ve çok bulutlu

                MARDİN °C, 15°C

                Çok bulutlu ve aralıklı hafif yağmurlu

                ŞANLIURFA °C, 20°C

                Parçalı ve çok bulutlu

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                Haberler Güncel Megakent İstanbul güne yağmurla uyandı! Yağışlar sürecek mi? 23 Şubat hava durumu
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