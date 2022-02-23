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    • 23.02.2022 08:56
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    • 23.02.2022 09:12
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    Korsan çağrı merkeziyle dolandırıcılık yapan şebekeye operasyon! Dikkat çeken pitbull detayı

    Son dakika haberi... Açtıkları internet siteleri üzerinden illegal ticaret gerçekleştiren ve kurdukları korsan çağrı merkeziyle dolandırıcılık yapan şebekeye düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan zanlıların, polis baskınına karşı pitbull cinsi köpekle önlem aldıkları görüldü. Zanlıların çağrı merkezi olarak kullandıkları Beylikdüzü ilçesindeki adreste 15 cep telefonu, 15 sim kart, 9 laptop, 3 hard disk, 1 tablet, 1 para sayma makinesi, 1 ruhsatsız tabanca, 43 fişek ve 18 bin 500 lira ele geçirildi.

    Pitbulllu korsan çetesine operasyon

    İstanbul'da internet üzerinden dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle haklarında yakalama kararı verilen 6 şüpheliden 4'ü gözaltına alındı.

    Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı şüphelilerin, çeşitli internet siteleri açarak sipariş aldıklarını, ardından ürünleri göndermeyip parasını anlaştıkları kişilerin hesabına havale ettirdiklerini belirledi.

    Şüphelilerin Esenyurt'ta kurduğu çağrı merkezinde çalışan kadınların telefonla vatandaşları arayarak çeşitli ürünlerin satışını yaptıkları, ayrıca zanlıların jigolo olmak vaadiyle de vatandaşları dolandırdıkları anlaşıldı.

    Tespit edilen 2 şüphelinin kullandıkları GSM hatları üzerinden yapılan teknik ve fiziki takip sonucu, Arnavutköy, Esenyurt, Avcılar ve Beylikdüzü ilçelerinde de 4 şüpheliye ulaşıldı. Haklarında yakalama kararı verilen şüphelilerden 4'ü gözaltına alındı.

    Zanlıların çağrı merkezi olarak kullandıkları Beylikdüzü ilçesindeki adreste 15 cep telefonu, 15 sim kart, 9 laptop, 3 hard disk, 1 tablet, 1 para sayma makinesi, 1 ruhsatsız tabanca, 43 fişek ve 18 bin 500 lira ele geçirildi.

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    Haberler Güncel Korsan çağrı merkeziyle dolandırıcılık yapan şebekeye operasyon! Dikkat çeken pitbull detayı
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