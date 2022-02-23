Ramazan Bayramı ne zaman 2022? Ramazan ayı hangi tarihte idrak edilecek? İlk oruç hangi gün tutulacak? 2022 Diyanet takvimi

Tüm illerden vatandaşlar Ramazan Bayramı ne zaman 2022? Ramazan ayı hangi tarihte idrak edilecek? 2022 Diyanet takvimine göre ilk oruç hangi gün tutulacak? sorgulamalarını arama motorları üzerinden sıklıkla yapıyor. 11 ayın sultanı bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ni de içinde bulunduran Ramazan ayı için bekleyiş sürerken tarih bilgisi de merak konusu oldu. İşte tüm bilgiler...
RAMAZAN AYI NE ZAMAN 2022?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre ramazan ayı 2 Nisan'da başlayacak. Ramazan ayı içerisinde yer alan Kadir Gecesi 27 Nisan tarihine denk geliyor.
2022 RAMAZAN BAYRAMI HANGİ TARİHTE?
Ramazan Bayramı 2022 yılında mayıs ayına denk geliyor. Arefe günü 1 Mayıs olacak. Ramazan Bayramı'nın ilk günü 2 Mayıs, son günü ise 4 Mayıs olacak.
Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi
Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı
Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba