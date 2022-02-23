Baykar paylaştı: Şimşeklerin takibinde bir AKINCI

Baykar tarafından milli ve özgün tasarım, yazılım, aviyonikler ve mekanikler ile geliştirilen robot uçak AKINCI'da 100'e yakın bilgisayar sistemi görev yapıyor. 6 ton kalkış ağırlığı bulunan Bayraktar AKINCI TİHA, 1,5 ton faydalı yük taşıma kapasitesiyle ön plana çıkıyor.