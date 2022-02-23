Baykar paylaştı: Şimşeklerin takibinde bir AKINCI

Baykar Teknoloji tarafından sosyal medya üzerinden bir paylaşım yapıldı. Yapılan paylaşımda AKINCI'nın uçuşunda bir kare yer aldı. AKINCI'nın uçuşu gerçekleştirdiği esnada hava şimşek çaktığı da görüldü.
Paylaşım, "Şimşeklerin takibinde bir AKINCI" sözleriyle yapılırken "Milli Tekonoloji Hamlesi" etiketi de kullanıldı.
Baykar tarafından milli ve özgün tasarım, yazılım, aviyonikler ve mekanikler ile geliştirilen robot uçak AKINCI'da 100'e yakın bilgisayar sistemi görev yapıyor. 6 ton kalkış ağırlığı bulunan Bayraktar AKINCI TİHA, 1,5 ton faydalı yük taşıma kapasitesiyle ön plana çıkıyor.
Milli olrak geliştirilen AESA radarı sayesinde yüksek durumsal farkındalık ile görev icra edebilecek olan Bayraktar AKINCI TİHA, taşıyacağı yerli hava-hava mühimmatları ile savaş uçakları F-16'ların icra ettiği bazı görevleri de gerçekleştirecek.