Miraç Kandili hangi tarihte, hangi gün idrak edilecek? Miraç Kandili ne zaman 2022? Kandil gecesi yapılacak ibadetler neler?

İslamiyet'te büyük önemi bulunan Miraç Kandili ne zaman 2022? Mübarek üç aylar idrak edilirken kandil günlerini kaçırmak istemeyen ve bol bol ibadet etmek isteyen Müslüman alemi Miraç Kandili hangi tarihte idrak edilecek sorusuna yanıt arıyor. 2022 yılının ilk kandili olan Regaip idrak edildi ve gözler Miraç Kandili'ne çevrildi. Dua ve tövbe için ellerin semaya yükseleceği Miraç Kandili gecesinde yapılacak ibadetlerin neler olduğunu haberimizden öğrenebilirsiniz.
2022 MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyurulan 2022 yılı dini günler takvimine göre Miraç Kandili 27 Şubat Pazar günü idrak edilecek.
2022 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
2 Şubat: Üç ayların başlangıcı
3 Şubat: Regaib Kandili
27 Şubat: Miraç Kandili
17 Mart: Berat Kandili
2 Nisan: Ramazan başlangıcı
27 Nisan: Kadir Gecesi
1 Mayıs: Arefe
2-4 Mayıs: Ramazan Bayramı
8 Temmuz: Arefe
9-12 Temmuz: Kurban Bayramı
30 Temmuz: Hicri Yılbaşı
8 Ağustos: Aşure Günü
7 Ekim: Mevlid Kandili