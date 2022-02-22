İSKİ su kesintisi! 22 Şubat İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Su kesintisi olan ilçeler ve mahalleler hangileri?

Gün içerisinde İstanbul'un bazı ilçelerinde arıza ya da planlı kesintiler nedeniyle su kesintileri yaşanıyor. Bu kapsamda suyarıza durumundaki su kesintiler hakkında vatandaşlar araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 22 Şubat İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Su kesintisi olan ilçeler ve mahalleler hangileri? İşte detaylı bilgi...