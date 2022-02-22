İSKİ su kesintisi! 22 Şubat İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Su kesintisi olan ilçeler ve mahalleler hangileri?

Gün içerisinde İstanbul'un bazı ilçelerinde arıza ya da planlı kesintiler nedeniyle su kesintileri yaşanıyor. Bu kapsamda suyarıza durumundaki su kesintiler hakkında vatandaşlar araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 22 Şubat İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Su kesintisi olan ilçeler ve mahalleler hangileri? İşte detaylı bilgi...
22 ŞUBAT İSKİ SU KESİNTİSİ!
İlçe : B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Kamiloba Mah,Celaliye Mah
Arıza Sebebi : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 22.02.2022 09:44
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.2.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Esenyurt
Etkilenen Mahalleler : Pınar Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 22.02.2022 06:39
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.2.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Güngören
Etkilenen Mahalleler : Haznedar Mah,Güven Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 22.02.2022 09:54
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.2.2022 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Pendik
Etkilenen Mahalleler : Esenyalı Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 22.02.2022 09:48
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.2.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.