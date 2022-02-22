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    • 22.02.2022 11:01
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    İSKİ su kesintisi! 22 Şubat İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Su kesintisi olan ilçeler ve mahalleler hangileri?

    İSKİ su kesintisi sabahın ilk saatleriyle birlikte İstanbul'da yaşayan vatandaşların en çok araştırdığı konulardan birisi oluyor. İSKİ tarafından yapılan açıklamada, 22 Şubat tarihli kesintiler ve suların ne zaman geleceğine dair detaylar paylaşıldı. Peki, 22 Şubat İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Su kesintisi olan ilçeler ve mahalleler hangileri? İşte İSKİ su kesintisi!

    22 Şubat İSKİ su kesintisi olan ilçeler hangileri?

    Gün içerisinde İstanbul'un bazı ilçelerinde arıza ya da planlı kesintiler nedeniyle su kesintileri yaşanıyor. Bu kapsamda suyarıza durumundaki su kesintiler hakkında vatandaşlar araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 22 Şubat İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Su kesintisi olan ilçeler ve mahalleler hangileri? İşte detaylı bilgi...

    22 ŞUBAT İSKİ SU KESİNTİSİ!

    İlçe : B.Çekmece
    Etkilenen Mahalleler : Kamiloba Mah,Celaliye Mah
    Arıza Sebebi : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
    Başlama Tarihi : 22.02.2022 09:44
    Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.2.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    İlçe : Esenyurt
    Etkilenen Mahalleler : Pınar Mah
    Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
    Başlama Tarihi : 22.02.2022 06:39
    Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.2.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    İlçe : Güngören
    Etkilenen Mahalleler : Haznedar Mah,Güven Mah
    Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
    Başlama Tarihi : 22.02.2022 09:54
    Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.2.2022 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    İlçe : Pendik
    Etkilenen Mahalleler : Esenyalı Mah
    Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
    Başlama Tarihi : 22.02.2022 09:48
    Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.2.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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    Haberler Güncel İSKİ su kesintisi! 22 Şubat İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Su kesintisi olan ilçeler ve mahalleler hangileri?
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