Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Senegal'in Bes Bi-Le Jour gazetesinde makale kaleme aldı: Ticaret hacmi 25 milyar doları aştı

Türk kamu, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşları tarafından da kıtada çok sayıda projenin hayata geçirildiğini vurgulayan Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın da Afrika ile ilişkiler söz konusu olduğunda ön saflarda yer aldığını ve hatta Afrika'ya yaptığı ilham verici seyahatler hakkında bir kitap yayımladığını hatırlattı.

Eylül ayındaki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sırasında, New York'ta açılan Türk Evi'nde ev sahipliği yapılan ilk etkinliklerden birinin Afrika Günü olduğunu anımsatan Altun, kısa bir süre sonra ise 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nin İstanbul'da gerçekleştirildiğini kaydetti.

Afrika'daki Türk büyükelçiliklerinin ve kurumlarının sayısının sürekli arttığını, Türk halkının Afrika'ya yönelik derin ilgisinin devam ettiğini anlatan Altun, "Söz konusu bütün bu faaliyetler, ortak bir kaderi paylaştığımıza inandığımız kıtanın geleceğine güçlü taahhüdümüz doğrultusunda gerçekleştirilmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Altun, Türk hükümetinin, iş insanlarının ve kamuoyunun, kıtadaki potansiyel ve dinamizmin farkında olduğunu vurguladı.

Afrika'nın küresel meselelerde giderek daha da önemli hale gelen rolünün, tüm dünyada sadece son zamanlarda ele alınmaya başlandığını belirten Altun, "Ancak biz Afrika'nın yükselen gücünü yıllardır takdir etmekteyiz ve kıta genelinde istikrarlı bir şekilde yatırımlar yapmaktayız. Hızla değişen dünyada Afrika'nın stratejik önemi, büyük oyuncular arasındaki güç dengesini bozacak düzeyde artmıştır. Afrika hızla, değişmekte olan uluslararası sistemin jeopolitik ve jeoekonomik sıfır noktası haline gelmektedir." görüşünü paylaştı.

Dünyada yükselen bir güç olan Türkiye'nin, diğer bölge ve ülkelerle verimli ve kalıcı ortaklıklar kurmayı öncelediğini ifade eden Altun, yükselen güçlerle kurulan ilişkilerin, bölgesel ve küresel sorunlara çözüm bulmanın anahtarı olacağını aktardı.

Fahrettin Altun, jeopolitik rekabetler, bölgesel çatışmaların ve ticaret savaşlarının, büyük güçlerin gündemini işgal ettiği bir dönemde, yükselen ekonomik ve politik güçlerin, dünya genelindeki zorluklara çözüm olabilecek sağlıklı iş birlikleri geliştirebileceğini belirtti.