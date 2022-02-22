Bankamatik memuru Tezcan Karakuş Candan'a tepki büyük



Ömer Başar: Adalet pankartı taşımakla olmuyor bu işler. Memlekette çakılan her çiviye karşı mahkemelere koşarken şov yapmaya benzemez hak yemek.

AK Parti Çankaya İlçe Başkanı Mustafa Hasgül: Oh ne âlâ. İşe gitmeden maaş al, tespit edilince de ahalinin sesi soluğu çıkmasın. Etikten, hak yemeden, haksız kazançtan bahset.. Çankaya Belediyesi'nden gereğini yerine getirmesi konusunda açıklama bekliyoruz.