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    • 22.02.2022 06:59
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    • 22.02.2022 06:59
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    Bankamatik memuru Tezcan Karakuş Candan'a tepki büyük

    Ankara’nın Çankaya Belediyesi’nde mimar olarak çalışan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş 7 yılda sadece 60 gün işe gitti. 3 milyon 762 bni TL kazandı. 4.5 yıl izin kullandı. Siyasiler ve vatandaşlar, Alper Taşdelen'in, Tezcan Karakuş Candan hakkında gereğini yapmasını söyleyerek yaşanan skandala tepki gösterdi.

    Bankamatik memuruna tepki büyük

    Ankara'nın Çankaya Belediyesi'nde mimar olarak çalışan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan'ın 'bankamatik memuru' olduğunun belgelenmesi, gözleri Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'e çevirdi.

    Sabah'ta yer alan habere göre, siyasiler ve vatandaşlar; Alper Taşdelen'in, Tezcan Karakuş Candan hakkında gereğini yapmasını söyleyerek yaşanan skandala tepki gösterdi.



    Selim Yücel: 7.5 yılda 60 gün işe gitmiş. Yıpranma payı da ister bu şimdi. Çankaya Belediyesi'nde 7.5 yılda 60 gün çalışan abla yeniden Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı seçilerek güven tazelemiş. Ne desek boş.


        Ömer Başar: Adalet pankartı taşımakla olmuyor bu işler. Memlekette çakılan her çiviye karşı mahkemelere koşarken şov yapmaya benzemez hak yemek.
        AK Parti Çankaya İlçe Başkanı Mustafa Hasgül: Oh ne âlâ. İşe gitmeden maaş al, tespit edilince de ahalinin sesi soluğu çıkmasın. Etikten, hak yemeden, haksız kazançtan bahset.. Çankaya Belediyesi'nden gereğini yerine getirmesi konusunda açıklama bekliyoruz.


        Avukat Mehmet Ali Canlı: CHP'li belediye yapmışsa sorun yok. Allah korusun bir de iktidar olursa siz görün neler olacağını. Çankaya Belediyesi çok hayırsevermiş!

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