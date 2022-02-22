Bankamatik memuru Tezcan Karakuş Candan'a tepki büyük

Ankara'nın Çankaya Belediyesi'nde mimar olarak çalışan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan'ın 'bankamatik memuru' olduğunun belgelenmesi, gözleri Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'e çevirdi.
Sabah'ta yer alan habere göre, siyasiler ve vatandaşlar; Alper Taşdelen'in, Tezcan Karakuş Candan hakkında gereğini yapmasını söyleyerek yaşanan skandala tepki gösterdi.
Selim Yücel: 7.5 yılda 60 gün işe gitmiş. Yıpranma payı da ister bu şimdi. Çankaya Belediyesi'nde 7.5 yılda 60 gün çalışan abla yeniden Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı seçilerek güven tazelemiş. Ne desek boş.