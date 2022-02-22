Bakan Yanık'tan kadına şiddet ve cinsel istismarla mücadele konusunda flaş açıklamalar: Israrlı takibe ağır ceza geliyor!





YÜZDE 92'SİNDE TEDBİR YOK

Her kadına yönelik şiddet, kadın cinayeti vakası toplumun vicdanında, toplumun merhamet duvarında açılmış bir gedik. Kadın cinayetlerinin önlenmesi noktasında tedbir kararları var. Bu tedbir kararlarının yanı sıra önleyici eğitim tedbirleri, sağlık tedbirleri, fail odaklı yaklaşımlar, failin rehabilite edilmesi, toplumsal farkındalık çalışmaları da yürütüyoruz. Kadın cinayetlerinin analizine baktığımızda öldürülen kadınların sadece yüzde 8'i uzaklaştırma, koruma tedbiri aldırmışlar. Geriye kalan yüzde 92'nin böyle bir talebi bile yok. Tedbir kararları kuşkusuz önemli ancak şiddetin önlenmesi ve şiddete karşı mücadele ile ilgili tedbir kararının ötesinde daha geniş kapsamlı, daha büyük boyutlu, daha kuşatıcı, kapsayıcı bir davranış biçimini konuşmamız gerekiyor. 6284 sayılı kanun kapsamındaki tedbir kararları sadece kadınlar için değil bütün mağdurlar içindir. Kadın, erkek, anne, çocuk rollere bakılmaksızın herkes için uygulanabilir. Bunun yanı sıra, ısrarlı takip mağdurları da tedbir kararı talep edebilirler.

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