Bakan Yanık'tan kadına şiddet ve cinsel istismarla mücadele konusunda flaş açıklamalar: Israrlı takibe ağır ceza geliyor!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, kadına yönelik şiddet ve cinsel istismarın önlenmesi için yapılan son çalışmaların detaylarını açıkladı. Yanık'ın verdiği bilgiye göre ısrarlı takibe ağır ceza getirilecek, takipte ısrara devam ederek kadınlara cehennem hayatı çektirenler, cezanın yanı sıra eğitimle rehabilitasyona tabi tutulacak.
Sabah'ta yer alan habere göre, şiddet ve cinsel istismara karşı İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın işbirliğinde topyekûn mücadele edildiğini belirten Bakan Yanık şöyle konuştu:
KARARLIYIZ
Kadına yönelik şiddetle ve aile içi şiddetle mücadelede kararlıyız. Mücadelede büyük rol bakanlığımızda. Kadına yönelik şiddetle ve cinsel istismarla mücadelede, bizim çalışmalarımızın 2 temel ayağı var. Birincisi önleyici hizmetler kapsamında eğitim faaliyetleri, farkındalık çalışmaları, önleyici tedbirlerin alınması için mevzuat gerekiyorsa mevzuatla ilgili çalışmalara katılmak gibi bütün eğitsel ve önleyici arka planı hazırlamak. İkincisi ise koruyucu ve takip edici, hak savunuculuğu yaptığımız diğer tarafı. AK Parti hükümetleri olarak 20 yıldır izlediğimiz bir yol var. Yaptığımız her çalışma bir öncekinin devamı.
FAİL ODAKLI ÇALIŞMA
Bugüne kadar mücadelemizi ağırlıklı olarak mağdur odaklı gerçekleştiriyorduk. Mağduru korumaya, güvenlik tedbirleri almaya odaklandık. Mağdur odaklı çalışmamızı bir tarafa bırakmaksızın, onlar aynı etkinlik ve yoğunlukta devam ederken, öbür taraftan da fail odaklı yaklaşımı hayata geçireceğiz. Failin sadece emniyet tedbirleriyle, koruma kararlarıyla mağdurdan uzak tutulması ile bu sorunun tümüyle ortadan kalkmadığını hepimiz gördük. Failin rehabilite edilmesi, sorun çözme tekniklerini, kendisini iyileştirecek yöntemleri öğrenmesi ve bir daha şiddet ve benzeri davranış biçimlerine tevessül etmemesi için çalışıyoruz. Fail odaklı yaklaşımda yine diğer kuruluşlarımızla birlikte işbirliği içindeyiz. Adalet Bakanlığı tedbir kararları verirken; failin rehabilitasyonuna ilişkin çalışmalarda ana paydaşımız Sağlık Bakanlığı olacak. Bizim bakanlığımız da bu süreçte takip eden ve bu tedbirin uygulanıp uygulanmadığını izleyen taraf olacak.