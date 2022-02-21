Dışişleri Bakanlığı'ndan Ukrayna açıklaması: Vatandaşlarımız Ukrayna'nın Doğu bölgelerinden ayrılmalı...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzaladı.

Putin'in kararının ardından Dışişleri Bakanlığı'nda açıklama geldi.

Dışişleri Bakanlığı Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan son gelişmeler üzerine Ukrayna'da yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için uyarıda bulunuldu.

ACİL DURUM NUMARALARI PAYLAŞILDI

Bakanlıktan Ukrayna'nın Doğu bölgelerine seyahat ve güvenlik durumuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada "Ukrayna'nın Doğu bölgelerindeki son gelişmeler çerçevesinde, vatandaşlarımızın Ukrayna'nın Doğu bölgelerinden ayrılmaları kuvvetle tavsiye edilmektedir. Vatandaşlarımızın gerekli durumlarda Kiev Büyükelçiliğimiz ile temas etmeleri önerilmektedir. Acil durumlarda Kiev Büyükelçiliğimiz (+380632114765 ; +380632557748) ve Bakanlığımızın Konsolosluk Çağrı Merkezi (0312 292 2929) ile irtibata geçilmesi mümkündür" ifadeleri kaydedildi.