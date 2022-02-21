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    • 21.02.2022 12:26
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    Milli Savunma Üniversitesi'nde dua eden asker CHP'li medyada alerji yaptı

    Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) kürsüsünde bir teğmenin mezuniyet duası yapması Cumhuriyet başta olmak üzere CHP yandaşı medyada alerji yaptı. Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri ise teğmenin, Milli Savunma Üniversitesi kürsüsünde ettiği duanın görüntülerinin herhangi bir törene ait olmadığını bildirdi. Bakanlık yetkilileri Cumhuriyet gazetesine yaptığı açıklamada, teğmenin kürsüde dua ettiği video görüntülerini çektikten sonra kendi ailesine gönderdiğini, görüntülerin ailesi tarafından paylaşıldığını bildirdi.

    Dua eden asker CHP’li medyada alerji yaptı

    Geçtiğimiz yıllarda Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İlahiyat Fakültesi ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi mezunlarını, muvazzaf subaylar olarak eğitime aldı.

    Eğitimini tamamlayan adaylara, "Din İşleri ve Moral Subayı" olarak görev verildi. Geçtiğimiz günlerde de mezun olan subaylara Milli Savunma Üniversitesi tören düzenledi.

    Törende, eğitimini tamamlayan bir Din İşleri ve Moral Subayı da dua okudu. Ancak okunan dua din alerjisi olan bazı kesimler tarafından eleştirilerin hedefi oldu. Cumhuriyet gazetesi görüntüler üzerinden siyasi operasyon çekmeye kalkıştı.

    "BU EĞİTİMİ HAKKIMIZDA HAYIRLARA VESİLE EYLE"
    Görüntülerde teğmenin, salavat getirdikten sonra, "Yarabbi her başlayan bitiyor, her yeni eskiyor. İşte bizler de başlamış olduğumuz eğitim sürecini bugün nihayete erdirdik. Yarabbi almış olduğumuz bu eğitimi hakkımızda hayırlara vesile eyle." ifadelerini kullandığı görülüyor.

    MSB'DEN AÇIKLAMA GELDİ
    Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri ise teğmenin, Milli Savunma Üniversitesi kürsüsünde ettiği duanın görüntülerinin herhangi bir törene ait olmadığını bildirdi.

    Bakanlık yetkilileri Cumhuriyet gazetesine yaptığı açıklamada, teğmenin kürsüde dua ettiği video görüntülerini çektikten sonra kendi ailesine gönderdiğini, görüntülerin ailesi tarafından paylaşıldığını bildirdi.

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