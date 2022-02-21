Galatasaray'da kadroya alınmayan Arda Turan'ın dün akşam İstanbul'da Fatih Terim ile bir araya gelmesi olay yarattı



YÖNETİME MESAJ MI?

Bazı taraftarlar Arda Turan'ın Terim ile gülümseyerek paylaştığı fotoğrafı, takımın ligde bulunduğu durum ve Göztepe maçına saatler kalmış olması sebebiyle eleştirdi. Ayrıca Arda'nın bu paylaşımı Terim'in görevine son veren yönetime de bir mesaj olarak değerlendirildi.