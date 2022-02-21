Galatasaray'da kadroya alınmayan Arda Turan'ın dün akşam İstanbul'da Fatih Terim ile bir araya gelmesi olay yarattı

Galatasaray'da Göztepe maçının kadrosunda yer almayan kaptan Arda Turan, dün akşam Sarı-Kırmızılı kulübün eski teknik direktörü Fatih Terim ile İstanbul'da bir araya gelmişti.
Arda'nın kritik Göztepe maçı öncesi Terim ile buluşmasına ait bir fotoğrafı paylaşması ise Sarı-Kırmızılı camiada bir ikilime yol açtı.
YÖNETİME MESAJ MI?
Bazı taraftarlar Arda Turan'ın Terim ile gülümseyerek paylaştığı fotoğrafı, takımın ligde bulunduğu durum ve Göztepe maçına saatler kalmış olması sebebiyle eleştirdi. Ayrıca Arda'nın bu paylaşımı Terim'in görevine son veren yönetime de bir mesaj olarak değerlendirildi.
DESTEKLEYEN DE VAR
Eleştirilerin yanı sıra Arda'nın Terim ile paylaşımına destek de geldi. Tecrübeli futbolcunun Göztepe maçı kadrosunda yer almaması sebebiyle Fatih Terim ile buluşması normal olarak nitelendirildi.