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    • 21.02.2022 12:15
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    Galatasaray'da kadroya alınmayan Arda Turan'ın dün akşam İstanbul'da Fatih Terim ile bir araya gelmesi olay yarattı

    Galatasaray'da son dakika dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Galatasaray'ın Göztepe ile oynayacağı kritik maçın kadrosunda yer almayan kaptan Arda Turan'ın dün akşam İstanbul'da Fatih Terim ile bir araya gelmesi ve bu görüşmeden paylaştığı fotoğraf, Sarı-Kırmızılı taraftarlar arasında tartışmaya yol açtı. Bazı taraftarlar Arda Turan'ın Terim ile gülümseyerek paylaştığı fotoğrafı, takımın ligde bulunduğu durum ve Göztepe maçına saatler kalmış olması sebebiyle eleştirdi. Ayrıca Arda'nın bu paylaşımı Terim'in görevine son veren yönetime de bir mesaj olarak değerlendirildi.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Olay yaratan buluşma

    Galatasaray'da Göztepe maçının kadrosunda yer almayan kaptan Arda Turan, dün akşam Sarı-Kırmızılı kulübün eski teknik direktörü Fatih Terim ile İstanbul'da bir araya gelmişti.

    Arda'nın kritik Göztepe maçı öncesi Terim ile buluşmasına ait bir fotoğrafı paylaşması ise Sarı-Kırmızılı camiada bir ikilime yol açtı.


    YÖNETİME MESAJ MI?
    Bazı taraftarlar Arda Turan'ın Terim ile gülümseyerek paylaştığı fotoğrafı, takımın ligde bulunduğu durum ve Göztepe maçına saatler kalmış olması sebebiyle eleştirdi. Ayrıca Arda'nın bu paylaşımı Terim'in görevine son veren yönetime de bir mesaj olarak değerlendirildi.

    DESTEKLEYEN DE VAR
    Eleştirilerin yanı sıra Arda'nın Terim ile paylaşımına destek de geldi. Tecrübeli futbolcunun Göztepe maçı kadrosunda yer almaması sebebiyle Fatih Terim ile buluşması normal olarak nitelendirildi.


        SEZONU SARI-KIRMIZILI TAKIMDA TAMAMLAYAMAYACAK
        Yaşanan bu gelişme sonrası gözler yönetime çevrildi. Teknik direktör Domenec Torrent'in takımda şans vermediği Arda Turan'ın Terim paylaşımı sonrası yönetimin nasıl bir yol izleyeceği merak edilirken, tecrübeli futbolcunun sezonu Sarı-Kırmızılı takımda tamamlayamayacağı iddiası da gündeme geldi.

        Arda Turan bu sezon sakatlıklar sebebiyle Galatasaray'da sadece 9 maça çıktı ve 276 dakika sahada kaldı.
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        Haberler Güncel Galatasaray'da kadroya alınmayan Arda Turan'ın dün akşam İstanbul'da Fatih Terim ile bir araya gelmesi olay yarattı
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