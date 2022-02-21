Korkunç cinayet! Taksiciyi, 'taksimetre' anlaşmazlığı nedeniyle öldürmüş

Ayvalık Otogarı'nda, 18 Şubat saat 13.00 sıralarında, kucağında 2,5 aylık bebek bulunan bir kadın ile yanındaki kişi arasında tartışma çıktı. Tartışanın ardından kişi tuvalete giderken kadın ise kucağındaki bebekle duraktaki taksilerden birine binerek kendisini Ayvalık'ın Sarımsaklı Mahallesi'ne götürmesini istedi.
Tuvaletten dönen kişi, yanındaki kadının bebek arabası ve yanlarındaki çantaları bırakıp gittiğini görünce durağa gidip, Atilla Bahçeci'nin kullandığı 10 T 3902 plakalı taksiye bindi. Duraktan ayrılmalarından 15 dakika sonra Bahçeci'nin kullandığı taksi tekrar otogara döndü. Ancak bu defa yanlarında başka bir erkek yolcu daha vardı. Kadının, giderken bıraktığı bebek arabası ve eşyaları da aldıktan sonra tekrar yola çıktılar. Bir süre sonra evli ve bir çocuk babası taksici Bahçeci'den bir daha haber alınamadı. Bahçeci'nin duraktaki arkadaşları ve ailesi kendisine ulaşamayınca durumu polis ve jandarmaya bildirip, kayıp başvurusunda bulundu.
TELEFONU EN SON DİKİLİ'DE SİNYAL VERDİ
Polis ve jandarma ekipleri, gelen ihbar üzerine çalışma başlatıp, bölgedeki MOBESE ve güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Bahçeci'nin telefonunun en son İzmir'in Dikili ilçesi Salihleraltı mevkisinden sinyal vermesi üzerine çalışmalar bu bölgede yoğunlaştırıldı. Yapılan çalışma sonucunda Bahçeci'nin taksisi, 19 Şubat saat 13.30 sıralarında, Gülkent mevkiinde sahile yakın sazlık alanda jandarma ekipleri tarafından bulundu. Jandarma ekipleri, taksinin bagajında Bahçeci'nin kanlar içindeki cesediyle karşılaştı. Olay yerinde yapılan ilk incelemede Bahçeci'nin bıçaklanarak öldürülüp, bagaja konulduğu belirlendi.