Gün içerisinde yoğun bir şekilde Maske ne zaman kalkacak 2022? Maske zorunluluğu kalktı mı? Maskeler çıkacak mı yoksa yasak devam edecek mi? sorularının yanıtları arama motorları üzerinden yapılıyor. Bilim Kurulu'ndan çıkacak kararlar merak ediliyor ve açık alanda maske zorunluluğunun kaldırılıp kaldırılmayacağı merak konusu oluyor. İşte son gelişmeler...
MASKE NE ZAMAN KALKACAK 2022?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bazı Avrupa ülkelerinde Koronavirüs kısıtlamalarının kaldırılmasına ilişkin de "Gelecek hafta tüm basın mensuplarını çağırarak düzenleyeceğimiz toplantıda, koronavirüsle mücadelede geldiğimiz noktayı ve bundan sonra ne olacağını daha net ifade edeceğiz. Toplantıya maskenin ne zaman çıkacağı ve test konuları da dahil olacak" diye konuştu.
Bakan Koca, gelecek hafta yapılacak olan Bilim Kurulu toplantısının ardından bundan sonraki süreci daha net ifadelerle açıklayacaklarını vurgulayıp, "Bundan böyle sadece hasta olana test yapılsın istiyoruz. Hasta olan maskesini taksın ve kendisini izole etmiş olsun. Belirti olursa hastaneye yatsın ve gerekirse test yapılsın ancak kişi 65 yaş üstündeyse Molnupiravir'e erken başlasın, bu çok önemli" diye konuştu.
Bakan Koca, gelecek hafta yapılacak olan Bilim Kurulu toplantısının ardından bundan sonraki süreci daha net ifadelerle açıklayacaklarını vurgulayıp, "Bundan böyle sadece hasta olana test yapılsın istiyoruz. Hasta olan maskesini taksın ve kendisini izole etmiş olsun. Belirti olursa hastaneye yatsın ve gerekirse test yapılsın ancak kişi 65 yaş üstündeyse Molnupiravir'e erken başlasın, bu çok önemli" diye konuştu.