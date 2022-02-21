Maske ne zaman kalkacak 2022? Maske zorunluluğu kalktı mı? Maskeler çıkacak mı yoksa yasak devam edecek mi?

Bakan Koca, gelecek hafta yapılacak olan Bilim Kurulu toplantısının ardından bundan sonraki süreci daha net ifadelerle açıklayacaklarını vurgulayıp, "Bundan böyle sadece hasta olana test yapılsın istiyoruz. Hasta olan maskesini taksın ve kendisini izole etmiş olsun. Belirti olursa hastaneye yatsın ve gerekirse test yapılsın ancak kişi 65 yaş üstündeyse Molnupiravir'e erken başlasın, bu çok önemli" diye konuştu.

Bakan Koca, gelecek hafta yapılacak olan Bilim Kurulu toplantısının ardından bundan sonraki süreci daha net ifadelerle açıklayacaklarını vurgulayıp, "Bundan böyle sadece hasta olana test yapılsın istiyoruz. Hasta olan maskesini taksın ve kendisini izole etmiş olsun. Belirti olursa hastaneye yatsın ve gerekirse test yapılsın ancak kişi 65 yaş üstündeyse Molnupiravir'e erken başlasın, bu çok önemli" diye konuştu.



