İngilizce biliyorum pozları kesip rezil olan Ekrem İmamoğlu'na tavsiye: Evde azıcık prova şart!

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Münih Güvenlik Konferansı için Almanya'ya gitti.

İmamoğlu, Budapeşte ve Varşova Belediye Başkanlarıyla beraber düzenlenen bir panele katıldı.

İNGİLİZCESİ YİNE ALAY KONUSU OLDU

Alman basınının da bulunduğu toplantıda açıklamalarda bulunan İmamoğlu, yine İngilizcesiyle sosyal medyanın diline düştü.



KAĞITTAN OKUDU

Öte yandan aksan problemi yaşayan İmamoğlu'nun elindeki kağıttan okuyarak konuştuğu da gözlerden kaçmadı.

Sosyal medya kullanıcıları, İmamoğlu'nun İngilizcesiyle ilgili yaptığı yorumlarda "Yalvarırım Türkçe konuş, çevirmenler yardım etsin" tavsiyesinde bulundu.



"BİLMEMEK DEĞİL BİLİYORUM POZU KESMEK AYIP"

Sabah yazarı Melih Altınok, bugünkü köşesinde konuyu ele alarak çarpıcı tespit ve tavsiyelerde bulundu. Altınok'un yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Münih'teki bir kongrede konuşmasını elindeki kağıttan okuduğu basit İngilizce cümlelerle yapması tartışılıyor...

Bence bu tarz toplantılarda en doğrusu bildiğiniz dilde ısrar etmek.

Ama yabancı olduğunuz bir dilde konuşma yapmak istiyorsanız, yazılı bir metni okumaktan başka yolunuz yok.

Konuşmanızda illa İmamoğlu gibi, "İngilizce biliyorum sadece cümlelerimi hatırlamak için arada kağıda bakıyorum" havası vereceksiniz de evde azıcık prova şart.

Öyle hecelemeyle, her kelimeden sonra nokta koyarak falan, değil "ecnebileri" Türkleri bile kandıramazsınız.

Her cümleyi bitirdikten sonra, hele hele savaştan falan bahsederken yerli yersiz gülmek de "dile hakimim ama heyecandan işte" imajı yaratmanıza yetmez.