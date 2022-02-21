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    • Güncel
    • 21.02.2022 06:58
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    • 21.02.2022 06:58
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    HDP ve FETÖ’nün cezaevleri üzerinden giriştiği kirli algı operasyonu çöktü: Hepsi yalan!

    Terörün siyasi ayağı HDP milletvekilleri ile FETÖ mensuplarının cezaevleri üzerinden yaptığı kirli algı, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın verdiği talimatla çöktü. Yapılan incelemede paylaşımların yalan olduğu ortaya çıktı.

    HDP ve FETÖ’nün kirli algısı çöktü

    HDP ve FETÖ'nün cezaevlerine yönelik son günlerde adeta birlikte yürüttüğü kirli algı operasyonu hem Sağlık hem de Adalet Bakanlıkları'nın detaylı incelemeleri sonucu çöktü. HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, 12 Şubat'ta Hatay T Tipi Cezaevi'nin "buzhaneye döndüğünü ve yemeklerin yetersiz olduğunu iddia etmiş, erkek memurların kadın dolaplarını aradığı yalanını ortaya atıştı. İşte o yalanlar ve yapılan incelemede ortaya çıkan gerçekler:



    CEZAEVLERİ BUZHANE
    HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun 12 Şubat'ta Hatay T Tipi Cezaevi'nin "buzhaneye" döndüğünü ve yemeklerin yetersiz olduğu iddiası tamam gerçek dışı. Tüm cezaevi oda sıcaklığında tutuluyor. Hükümlü ve tutuklular gündüz saatlerinde kısa kollu giysiler tercih ediyor. Yemekler Adalet ve Sağlık Bakanlıklarınca belirlenen günlük ortalama 2 bin 300 kalori hesabına göre zengin mönü olarak servis ediliyor.



    "ERKEK MEMUR" YALANI
    "Çorum Cezaevi'nde kadın koğuşlarını erkek memurların aradığı iddiaları da da tamamen gerçekdışı çıktı. Buna göre kadın hükümlü ve tutuklularla sadece kadın infaz koruma memurları ilgileniyor. Odalara sadece eşya taşınması amacıyla kadın infaz koruma memurları nezaretinde erkek infaz koruma memurları girebiliyor. Arama ve sayım gibi tüm fiili eylemler kadın memurlarca yapılıyor.


        SOLUNUM CİHAZI İDDİASI DA ALGI
        HDP'nin Ağrı Milletvekili Abdullah Koç 16 Şubat'ta "Patnos Cezaevi'nde son bir yılda 4 hasta yaşamını yitirdi. Makinaya bağlı hastalar, kullandıkları ihazlar nedeniyle yüksek elektrik faturaları ödüyor" iddiası da boş çıktı.

        Söz konusu cezaevinde son 1 yıl içinde böyle bir vaka tespit edilmedi. Sabah'ta yer alan habere göre, yine FETÖ'cü sosyal medya hesaplarından "İzmir Şakran Cezaevi'nde şu anda 1 çocuk koğuşu var. O koğuşta da tam 17 çocuk ve 14 kadın bir arada yaşıyor." iddialarının da gerçekle ilgisi olmadığı anlaşıldı.

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        Haberler Güncel HDP ve FETÖ’nün cezaevleri üzerinden giriştiği kirli algı operasyonu çöktü: Hepsi yalan!
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