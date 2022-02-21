HDP ve FETÖ’nün cezaevleri üzerinden giriştiği kirli algı operasyonu çöktü: Hepsi yalan!

Söz konusu cezaevinde son 1 yıl içinde böyle bir vaka tespit edilmedi. Sabah'ta yer alan habere göre, yine FETÖ'cü sosyal medya hesaplarından "İzmir Şakran Cezaevi'nde şu anda 1 çocuk koğuşu var. O koğuşta da tam 17 çocuk ve 14 kadın bir arada yaşıyor." iddialarının da gerçekle ilgisi olmadığı anlaşıldı.

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