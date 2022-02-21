FETÖ’nün Poyrazköy kumpasında yeni iddianame: 68 şüpheli yargılanacak!



KUMPASI ADIM ADIM ÖRDÜLER

21 ve 28 Nisan 2009 tarihleri arasında Ergenekon soruşturması kapsamında İstanbul Poyrazköy Keçilik mevkisinde yapılan kazılarda mühimmat bulunduğu açıklanmıştı. Dönemin özel yetkili savcıları kazılarda ele geçirilen silahların Ergenekon Terör Örgütü'nün silahları olduğunu ve bu örgüte bağlı bir hücrenin deşifre edildiğini iddia etmişti. SAT komandoları ve denizci subayların tutuklandığı davada yargılanan askerler ise silah bulunan arazinin SAT komandolarının eğitim alanı olduğunu, mühimmat denilen silahların da eğitimlerde kullanıldıktan sonra atılan tek kullanımlık LAV silahları olduğunu savunmuştu. İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan "Poyrazköy" davası ile daha sonra "Kafes Eylem Planı", iki ayrı "Amirallere Suikast" davası, "Gölcük Donanma Komutanlığı'nda yapılan arama", "ÇYDD ve ÇEV" davaları birleştirilmişti.