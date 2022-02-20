Yarın okullar tatil mi? 21 Şubat Pazartesi Eskişehir, Muğla, Hatay, Diyarbakır, Antalya’da kar tatili var mı? Valilik açıklamaları...

İÇ ANADOLU

Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde Sivas'ın kuzey kesimlerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin güney ve doğusunda (Konya, Karaman ve Niğde'nin Toros Dağları kesimi ile Kayseri ve Sivas'ın yüksek kesimleri) yüksek kar örtüsü bulunan yerlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ANKARA 6°C, 11°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

ESKİŞEHİR 6°C, 14°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

KAYSERİ 2°C, 13°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

KONYA 4°C, 12°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde Zonguldak, Düzce, Bolu, Karabük ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun iç kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

BOLU 5°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde hafif olmak üzere yağmurlu