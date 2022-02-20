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    • 20.02.2022 23:49
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    • 20.02.2022 23:49
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    Yarın okullar tatil mi? 21 Şubat Pazartesi Eskişehir, Muğla, Hatay, Diyarbakır, Antalya'da kar tatili var mı? Valilik açıklamaları...

    21 Şubat okullarda kar tatili olupolomadığı merak ediliyor. Son haftalarda yurdun büyük bir bölümü soğuk hava etkisine girmiş bulunuyor. Meteoroloji tarafından yayınlanan hava durumu raporunda sıcaklıkların 2 ila 4 derece arasında artış göstereceği bildirilirken, yurdun yüksek kesimleri için çığ tehlikesine karşı uyarıda bulunuldu. 5 günlük hava durumu tahmininde ise yarından itibaren yurt genelinde yine yağışlı havanın etkili olacağına dikkat çekildi. Peki, yarın okullar tatil mi? 21 Şubat Pazartesi Eskişehir, Muğla, Hatay, Diyarbakır, Antalya'da kar tatili olacak mı? Valilik açıklamaları...

    Yarın okullar tatil mi? 21 Şubat Pazartesi Eskişehir, Muğla, Hatay, Diyarbakır, Antalya’da kar tatili var mı? Valilik açıklamaları...

    21 Şubat yarın okullar tatil mi? Valilik ve MEB tarafından yapılan açıklamalar öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor. Yoğun kar yağışı ve soğuk hava dalgası ülkede yaşamı zaman zaman olumsuz etkiliyor. Bu olumsuzlukların başında da etkilenen eğitim hayatı geliyor. Peki, Yarın okullar tatil mi? 21 Şubat Pazartesi Eskişehir, Muğla, Hatay, Diyarbakır, Antalya'da kar tatili var mı? Valilik açıklamaları...

    21 ŞUBAT PAZARTESİ ESKİŞEHİR, MUĞLA, HATAY, DİYARBAKIR, ANTALYA'DA KAR TATİLİ VAR MI?

    21 Şubat için tatil haberi gelmedi. Okulların tatil edilmesiyle son dakika açıklaması geldiği anda haberimizden takip edebilirsiniz.

    METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Batı Karadeniz (Sinop dışında), Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Balıkesir, Bursa, Denizli, Antalya, Osmaniye, Çankırı ve Artvin çevreleri ile Çanakkale'nin güney, Hatay'ın kıyı, Adana'nın doğu ve Kahramanmaraş'ın güneybatı ilçelerinin yağmur ve sağanak, Ardahan çevreleri ile Sivas'ın kuzey, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

    HAVA SICAKLIĞI: İç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde Hatay çevrelerinde kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

    UYARILAR

    ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Akdeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde (Toros Dağları), İç Anadolu'nun güneyinde ve doğusunda (Konya, Karaman ve Niğde'nin Toros Dağları kesimi ile Kayseri ve Sivas'ın yüksek kesimleri), Karadeniz Bölgesi'nin iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerde çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        BÖLGELERİMİZDE HAVA

        MARMARA

        Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde Balıkesir ve Bursa çevreleri ile Çanakkale'nin güneyinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

        EDİRNE 3°C, 14°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        İSTANBUL 4°C, 15°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        KOCAELİ 8°C, 16°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        TEKİRDAĞ 6°C, 11°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        EGE

        Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde İzmir, Manisa, Aydın, Muğla ve Denizli çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

        A.KARAHİSAR 2°C, 9°C

        Parçalı, zamanla çok bulutlu

        DENİZLİ 7°C, 14°C

        Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde sağanak yağışlı

        İZMİR 12°C, 18°C

        Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde sağanak yağışlı

        MUĞLA 4°C, 15°C

        Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde sağanak yağışlı

        AKDENİZ

        Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) Antalya ve Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı, Adana'nın doğu ve Kahramanmaraş'ın güneybatı ilçelerinin yağmur ve sağanak geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde Hatay çevrelerinde güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin yüksek kesimlerinde (Toros dağları) yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

        ADANA 8°C, 19°C

        Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ANTALYA 13°C, 17°C

        Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        HATAY 10°C, 17°C

        Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde kıyısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ISPARTA 5°C, 10°C

        Parçalı ve çok bulutlu

            İÇ ANADOLU

            Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde Sivas'ın kuzey kesimlerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin güney ve doğusunda (Konya, Karaman ve Niğde'nin Toros Dağları kesimi ile Kayseri ve Sivas'ın yüksek kesimleri) yüksek kar örtüsü bulunan yerlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

            ANKARA 6°C, 11°C

            Parçalı, zamanla çok bulutlu

            ESKİŞEHİR 6°C, 14°C

            Parçalı, zamanla çok bulutlu

            KAYSERİ 2°C, 13°C

            Parçalı, zamanla çok bulutlu

            KONYA 4°C, 12°C

            Parçalı, zamanla çok bulutlu

            BATI KARADENİZ

            Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde Zonguldak, Düzce, Bolu, Karabük ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun iç kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

            BOLU 5°C, 13°C

            Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde hafif olmak üzere yağmurlu

            DÜZCE 8°C, 19°C

            Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

            KASTAMONU 2°C, 13°C

            Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde iç kesimleri hafif olmak üzere yağmurlu

            ZONGULDAK 10°C, 13°C

            Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

            ORTA ve DOĞU KARADENİZ

            Parçalı az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Artvin çevrelerinin yağmurlu, Rize ile Artvin'İn iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

            RİZE 7°C, 13°C

            Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

            SAMSUN 10°C, 15°C

            Az bulutlu, zamanla parçalı çok bulutlu

            TOKAT 6°C, 14°C

            Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde yağmurlu

            TRABZON 8°C, 11°C

            Az bulutlu, zamanla parçalı çok bulutlu

            DOĞU ANADOLU

            Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde Ardahan çevreleri hafif olmak üzere kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzeydoğusunda kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

            ERZURUM -7°C, 3°C

            Az bulutlu, zamanla parçalı çok bulutlu

            HAKKARİ 1°C, 6°C

            Parçalı ve az bulutlu

            MALATYA 4°C, 15°C

            Az bulutlu, zamanla parçalı çok bulutlu

            VAN -8°C, 7°C

            Az bulutlu, zamanla parçalı çok bulutlu

            GÜNEYDOĞU ANADOLU

            Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

            DİYARBAKIR 2°C, 15°C

            Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

            GAZİANTEP 5°C, 14°C

            Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu

            MARDİN 3°C, 14°C

            Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

            ŞANLIURFA 8°C, 18°C

            Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

            DENİZLERDE HAVA

            Fırtına beklenmiyor.

            KARADENİZ

            Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde aralıklı yağmurlu; Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

            MARMARA

            Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu; Rüzgar: Güney ve güneydoğudan 2 ila 4, sabah saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0 m, Görüş: İyi, pus anında orta.

            EGE

            Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) akşam saatlerinde aralıklı sağanak yağmurlu; Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5; Güney Ege'de güney ve güneybatıdan 3 ila 5, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.

            AKDENİZ

            Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağmurlu; Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 4 ila 6; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde kuzeyi kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2, 0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.

            VAN GÖLÜ

            Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde yer yer puslu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,5 m, Görüş: İyi, pus anında orta.
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            Haberler Güncel Yarın okullar tatil mi? 21 Şubat Pazartesi Eskişehir, Muğla, Hatay, Diyarbakır, Antalya'da kar tatili var mı? Valilik açıklamaları...
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