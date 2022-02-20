Son dakika: Başkan Erdoğan: 1915 Çanakkale Köprüsü 18 Mart'ta açılacak!

"Ayrıca, trafik güvenliği çalışmaları kapsamında 2 bin 557 adet aydınlatma direği, 6 bin 360 metrekare düşey levha montajı, 167 bin metrekare yatay işaretleme, 411 kilometre otokorkuluk, 196 kilometre tel çit ve 17,5 kilometre uzunluğunda yaya otokorkuluk montajı gerçekleştirdik. Akıllı ulaşım sistemleri kapsamında da 225 bin 250 metre uzunluğunda fiber optik iletişim altyapısı tesis ettik."

"MARMARA'YI ÇEVRELEYEN OTOYOL ZİNCİRİNİN HALKALARI BİRLEŞECEK"

Karaismailoğlu, projeyle Avrupa ülkeleri, Balkanlar ve özellikle Yunanistan ve Bulgaristan ile ticari ilişkilerin yanı sıra kültürel etkileşimin de olumlu etkileneceğini vurgulayarak, "Malkara-Çanakkale Otoyolu'nun, Gebze-İzmir Otoyolu'na Balıkesir civarında bağlanmasıyla İzmir, Aydın, Antalya gibi turizm merkezlerinin Avrupa ülkeleriyle arasındaki mesafe kısalacaktır." ifadesini kullandı.