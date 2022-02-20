Son dakika: Başkan Erdoğan: 1915 Çanakkale Köprüsü 18 Mart'ta açılacak!

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan "Planlanandan bir buçuk yıl önce tamamladığımız, bir an evvel milletimizin hizmetine sunmak için 26 Şubat'ta açmayı planladığımız 1915 Çanakkale Köprümüzün açılışını, vatandaşlarımızın talebi üzerine Çanakkale Zaferi'mizin yıl dönümünde, 18 Mart'ta gerçekleştirme kararı aldık." dedi.
"DÜNYANIN EN UZUN ORTA AÇIKLIKLI ASMA KÖPRÜSÜ"
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, açılışa hazırlanan 4 bin 608 metre uzunluğundaki 1915 Çanakkale Köprüsü'nden yürüyerek Asya'dan Avrupa kıtasına geçti. Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün, 89 kilometresi otoyol ve 12 kilometresi bağlantı yolu olmak üzere toplam 101 kilometre uzunluğundaki Malkara-Çanakkale Otoyolu'na dahil olduğunu dile getirerek sözlerini şöyle sürdürdü:
"Yaklaşık 5 bin 100 personel ve 740 adet iş makinesiyle gece gündüz çalışarak inşa ettiğimiz bu eşsiz proje, orta ve yan açıklıklarıyla yaklaşım viyadüklerinin toplamıyla, geçiş uzunluğu 4 bin 608 metreye ulaşan köprümüz, kendi alanında dünyada ilk sırada yer alan bir eserdir. Köprünün 2023 metrelik orta açıklığı Cumhuriyetimizin 100'üncü kuruluş yıl dönümünü, 318 metrelik çelik kuleleri de Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı 18 Mart 1915'i sembolize etmektedir.
Kulelerin kırmızı beyaz rengi ise al bayrağımızı temsil etmektedir. 2023 metrelik orta açıklığı ile dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsüdür. Deniz seviyesinden yüksekliği, Seyit Onbaşı'nın sırtında taşıdığı, savaşın kaderini değiştiren 16 metrelik top mermisinin figürüyle 334 metreye ulaşan kule yüksekliği ile köprümüz, dünyanın en yüksek kulelerine sahip asma köprüsü olacaktır."