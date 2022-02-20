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    • 20.02.2022 11:37
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    Son dakika: Başkan Erdoğan: 1915 Çanakkale Köprüsü 18 Mart'ta açılacak!

    Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan "Planlanandan bir buçuk yıl önce tamamladığımız, bir an evvel milletimizin hizmetine sunmak için 26 Şubat’ta açmayı planladığımız 1915 Çanakkale Köprümüzün açılışını, vatandaşlarımızın talebi üzerine Çanakkale Zaferi’mizin yıl dönümünde, 18 Mart’ta gerçekleştirme kararı aldık." dedi.

    Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan "Planlanandan bir buçuk yıl önce tamamladığımız, bir an evvel milletimizin hizmetine sunmak için 26 Şubat'ta açmayı planladığımız 1915 Çanakkale Köprümüzün açılışını, vatandaşlarımızın talebi üzerine Çanakkale Zaferi'mizin yıl dönümünde, 18 Mart'ta gerçekleştirme kararı aldık." dedi.

    "DÜNYANIN EN UZUN ORTA AÇIKLIKLI ASMA KÖPRÜSÜ"
    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, açılışa hazırlanan 4 bin 608 metre uzunluğundaki 1915 Çanakkale Köprüsü'nden yürüyerek Asya'dan Avrupa kıtasına geçti. Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün, 89 kilometresi otoyol ve 12 kilometresi bağlantı yolu olmak üzere toplam 101 kilometre uzunluğundaki Malkara-Çanakkale Otoyolu'na dahil olduğunu dile getirerek sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Yaklaşık 5 bin 100 personel ve 740 adet iş makinesiyle gece gündüz çalışarak inşa ettiğimiz bu eşsiz proje, orta ve yan açıklıklarıyla yaklaşım viyadüklerinin toplamıyla, geçiş uzunluğu 4 bin 608 metreye ulaşan köprümüz, kendi alanında dünyada ilk sırada yer alan bir eserdir. Köprünün 2023 metrelik orta açıklığı Cumhuriyetimizin 100'üncü kuruluş yıl dönümünü, 318 metrelik çelik kuleleri de Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı 18 Mart 1915'i sembolize etmektedir.

    Kulelerin kırmızı beyaz rengi ise al bayrağımızı temsil etmektedir. 2023 metrelik orta açıklığı ile dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsüdür. Deniz seviyesinden yüksekliği, Seyit Onbaşı'nın sırtında taşıdığı, savaşın kaderini değiştiren 16 metrelik top mermisinin figürüyle 334 metreye ulaşan kule yüksekliği ile köprümüz, dünyanın en yüksek kulelerine sahip asma köprüsü olacaktır."

        İki çelik kule arasındaki köprünün, dünyada ikiz tabliye olarak tasarlanan nadir asma köprülerden biri olma özelliğine de sahip olduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, "Tamamlanınca, dünyada 2 bin metre orta açıklığın üzerinde ikiz tabliye olarak dizayn ve inşa edilen ilk köprü olarak tarihe geçecektir." dedi.

        "KÖPRÜDE KULLANILAN BETONLA 25 BİN NÜFUSLU BİR İLÇE KURULABİLİR"
        Karaismailoğlu, konuşmasında köprüyle ilgili şu bilgilere de yer verdi:

        "Köprümüzün ana kablosunda kullanılan 162 bin kilometrelik toplam tel uzunluğu ile dünyanın çevresi 4 kez dönülebilmektedir. Kule kesonları alan olarak kıyaslandığında 1 futbol sahası büyüklüğündedir. Köprüde kullanılan 227 bin metreküplük beton ile 100 metrekarelik 5 bin 900 adet daire, yani 25 bin nüfuslu bir ilçe kurulabilir. Köprüde kullanılan 177 bin ton çelik ile 177 bin adet binek otomobil üretilebilmektedir. Ayrıca, köprü kulelerinin üst bağ kirişinin yerleştirilmesi esnasında 155 ton ağırlık ve 318 metre yükseklik parametreleri baz alındığında dünyada yapılan en büyük ağır kaldırma operasyonu gerçekleştirilmiştir. Yani 1915 Çanakkale Köprüsü 'en'lerin projesidir. Çanakkale Boğazı'na adeta mühür vuracak ve ülkemizin simge yapılarından biri olacaktır."

        Proje kapsamında 1 asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 2 betonarme viyadük, 6 hidrolik köprüsü, 6 alt geçit köprüsü, 43 üst geçit, 40 alt geçit ve 236 adet menfez inşa ettiklerini dile getiren Karaismailoğlu, "12 kavşak, 4 otoyol hizmet tesisi, 5 ücret toplama istasyonu ve biri ana kontrol merkezi ve bakım işletme merkezi olmak üzere 2 adet bakım işletme merkezinde de çalışmaları bitirdik." ifadelerini kullandı.

        Bakan Karaismailoğlu, peyzaj çalışmaları kapsamında 516 bin 863 adet fidan diktiklerini belirterek şunları kaydetti:

            "Ayrıca, trafik güvenliği çalışmaları kapsamında 2 bin 557 adet aydınlatma direği, 6 bin 360 metrekare düşey levha montajı, 167 bin metrekare yatay işaretleme, 411 kilometre otokorkuluk, 196 kilometre tel çit ve 17,5 kilometre uzunluğunda yaya otokorkuluk montajı gerçekleştirdik. Akıllı ulaşım sistemleri kapsamında da 225 bin 250 metre uzunluğunda fiber optik iletişim altyapısı tesis ettik."

            "MARMARA'YI ÇEVRELEYEN OTOYOL ZİNCİRİNİN HALKALARI BİRLEŞECEK"
            Karaismailoğlu, projeyle Avrupa ülkeleri, Balkanlar ve özellikle Yunanistan ve Bulgaristan ile ticari ilişkilerin yanı sıra kültürel etkileşimin de olumlu etkileneceğini vurgulayarak, "Malkara-Çanakkale Otoyolu'nun, Gebze-İzmir Otoyolu'na Balıkesir civarında bağlanmasıyla İzmir, Aydın, Antalya gibi turizm merkezlerinin Avrupa ülkeleriyle arasındaki mesafe kısalacaktır." ifadesini kullandı.

            Köprünün lojistik açıdan sağlayacağı faydayla bölgenin Türkiye ticareti ve üretimi için bir cazibe merkezine dönüşeceğini ve böylece iş turizminin gelişeceğine dikkati çeken Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

            "Özellikle Edirne ile Kapıkule ve bu bölgelerden gelen araç trafiği, Osmangazi Köprüsü aracılığıyla Çanakkale ve Ege Bölgesi'ne dağılmakta. Bu projeyle söz konusu olan araç trafiğinin Çanakkale'den de geçmesiyle bölgenin cazibesi artacaktır. Malkara-Çanakkale Otoyolu projesinin hizmete girmesiyle mevcut bölünmüş güzergahı devlet yoluna kıyasla yaklaşık 40 kilometre kısalacaktır. Feribotla karşıya geçişlerde yaşanan zaman kayıpları dikkate alındığında Çanakkale Boğazı'ndan daha hızlı bir geçiş sağlanarak seyahat süresi oldukça kısalacaktır. Feribotla 60 dakikada geçilen, ancak saatler sürebilen bekleme süreleriyle kimi zaman hava durumuna göre kapanan geçişler nedeniyle saatleri bulan Çanakkale Boğazı'ndan geçiş, projemizle sadece 6 dakikaya düşecektir. 1915 Çanakkale Köprüsü ile Türkiye'nin batısında otoyol entegrasyonu tamamlanmaktadır. Marmara'yı çevreleyen otoyol zincirinin halkaları birleşecek, Avrupa ile Türkiye'nin batı ve güney bölgeleri arasında doğrudan bağlantı olacak ve bölgelerde gelişmeyi hızlandıracaktır."
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            Haberler Güncel Son dakika: Başkan Erdoğan: 1915 Çanakkale Köprüsü 18 Mart'ta açılacak!
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