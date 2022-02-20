Son dakika: 14 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, taciz ateşi açan teröristlere anında karşılık verildiğini açıkladı. Bakanlık, "Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan 14 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verdi.

14 terörist öldürüldü

TERÖRE NEFES YOK

İşte Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşım;

Mehmetçiğin teröre ve teröristlere karşı mücadelesi sürüyor. Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan 14 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.