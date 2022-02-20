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    • 20.02.2022 12:23
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    Son dakika: 14 terörist öldürüldü

    Son dakika... MSB'den yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin teröre ve teröristlere karşı mücadelesi sürüyor. Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan 14 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi." denildi.

    Taciz ateşi sonları oldu! 14 terörist ex

    Milli Savunma Bakanlığı, taciz ateşi açan teröristlere anında karşılık verildiğini açıkladı. Bakanlık, "Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan 14 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verdi.

    14 terörist öldürüldü

    TERÖRE NEFES YOK

    İşte Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşım;

    Mehmetçiğin teröre ve teröristlere karşı mücadelesi sürüyor. Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan 14 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.

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