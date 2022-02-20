2022 Diyanet takvimine göre Miraç Kandili ayın kaçında? Miraç Kandili ne zaman idrak edilecek? Miraç Kandili ibadetleri

Müslüman aleminin gün içerisinde sıkça araştırdığı Miraç kandili ne zaman idrak edilecek sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Mübarek üç ayların yaşandığı şu günlerde bol bol ibadetler yapılırken 2022 yılının ikinci kandili olan Miraç Kandili'nde hangi ibadetlerin yapılması gerektiğini öğrenmek isteyenler araştırmalarını hızlandırdı. Peki 2022 Diyanet takvimine göre Miraç kandili ayın kaçında, hangi güne denk geliyor? İşte tüm bilgiler…
MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN 2022 DİYANET?
Diyanet takvimine göre Miraç Kandili 2022 yılında 27 Şubat Pazar günü idrak edilecek.
MİRAÇ KANDİLİ NEDİR?
İslam inancına göre, Hazreti Muhammed, Miraç gecesi, Allah'ın daveti üzerine Cebrail Aleyhisselam'ın rehberliğinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldi. Hazreti Muhammed, yolculuğunda "Burak" adlı binekle seyahat etti.
Beş vakit namaz, miraç gecesinde farz kılındı, Allah'a şirk koşmayanların cennete gireceği müjdesi verildi ve Miraç gecesinde "Amenerrasulü" diye başlayan Bakara Suresi'nin son iki ayeti indirildi.
Ayrıca bu gece Allah, Hazreti Muhammed'e insanın yaşama hakkını, şeref ve haysiyetini korumayı, toplumun huzur ve güvenini sağlamayı amaçlayan on iki emir vahyetti.