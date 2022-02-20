Evlat Nöbeti'ndeki acılı anneden flaş iddia: Oğlumu HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni kandırıp dağa gönderdi

Diyarbakır'da çocukları terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırılan ailelerin HDP il binası önündeki evlat nöbeti 902'nci gününe girdi.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin umutlu bekleyişi 902'nci gününde de sürüyor.
2017 yılında Samsun'dan 23 yaşındayken üniversite okumak için İstanbul'a giden, 3 ay sonra da İzmir'e gittiği öğrenilen ve kendisinden haber alınamayan Zafer Aydın'ın annesi Sabire Aydın, oğlunu HDP'li İzmir Milletvekili Murat Çepni'nin kandırıp dağa gönderdiğini iddia etti. Aydın, "Evlat mücadeleme devam ediyorum.