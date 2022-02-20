Evlat Nöbeti'ndeki acılı anneden flaş iddia: Oğlumu HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni kandırıp dağa gönderdi

2017 yılında Samsun'dan 23 yaşındayken üniversite okumak için İstanbul'a giden, 3 ay sonra da İzmir'e gittiği öğrenilen ve kendisinden haber alınamayan Zafer Aydın'ın annesi Sabire Aydın, oğlunu HDP'li İzmir Milletvekili Murat Çepni'nin kandırıp dağa gönderdiğini iddia etti. Aydın, "Evlat mücadeleme devam ediyorum.