FETÖ'nün finansal yapılanması ‘ana kasa’ yakalandı!





KURYE OLARAK EŞİNİ GÖNDERMİŞ

Sabah'ta yer alan habere göre, 112'ye ihbarda bulunan A.T, A.D.'nin nakliyat işi yaptığını ve FETÖ adına hâlâ toplantılar düzenleyerek, para topladıklarını öne sürdü. C.M. ise soruşturma kapsamında verdiği ifadesinde, "A.D. ve H.G.'den haftalık yaklaşık 2 bin, aylık yaklaşık 10 bin lira para toplardım. Esnaftan toplanan paraların A.D.'nin dükkânına bırakılmasını söylüyordum" dedi. A.D.'nin evinde yapılan aramada ele geçirilen mektupta eşi B.D.'nin de örgüt mensubu olduğunun tespit edilmesi üzerine A.D. ifadesinde, eşinin örgüt ile hiçbir bağlantısının olmadığını, mektubun kendisine ait olmadığını, işyerinde yapılan aramada ele geçirilen eşinden bahsedilen mektup ve mektup içerisinde Ü.A. adına kayıtlı kimlik kartının kendisine ait olmadığını, eşi tarafından arkadaşına yazılan bir mektup olduğunu ancak içeriğini bilmediğini kaydetti. Hakkında yapılan ihbara ilişkin ise A.T.'nin alkol bağımlısı olduğunu belirterek iddiaları kabul etmedi.

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