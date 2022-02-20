Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 20.02.2022 17:18
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.02.2022 17:18
    ABONE OL

    Antalya'da 88 düzensiz göçmen yakalandı

    Antalya’nın Kaş ilçesinde İtalya’ya göçmen kaçıracağı bilgisi alınan tekneye jandarma ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda 88 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

    Antalya’da 88 düzensiz göçmen yakalandı

    MVHADID isimli teknenin İtalya'ya göçmen kaçıracağı bilgisi alınması üzerine Antalya İl Jandarma Komutanlığı GKİT Şube Müdürlüğü, Kaş İlçe Jandarma Komutanlığı ile MİT ve Sahil Güvenlik Komutanlığı destekli operasyonda 73 Afganistan uyruklu, 10 Suriye uyruklu, 2 Yemen uyruklu, 1 Mısır uyruklu, 1 İran uyruklu ve 1 Irak uyruklu olmak üzere toplam 88 düzensiz göçmen yakalandı.

    Jandarma ekipleri tarafından yapılan araştırmada MVHADID isimli teknenin Patara plajı açıklarında düzensiz göçmenleri almak için beklediği tespit edildi. Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ile koordine kurularak tekne kaptanı Ş.K. ve K.B.T. isimli şahıslar yakalandı.

    Olayla ilgili şüpheli Ş.K. ve K.B.T. isimli şahıslar gözaltına alındı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Alanyaspor - Trabzonspor maçında 11’ler belli oldu
    Haberler Güncel Antalya'da 88 düzensiz göçmen yakalandı
        SON DAKİKA