Türkiye’de turizm THY ile uçuşa geçecek!

PROF. DR. AHMET BOLAT: "ÜLKEMİZ BU YAZ DÜNYA TURİZMİNİN GÖZDESİ OLACAK"

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat yaz sezonunda düzenlenecek turizm odaklı uçuşlar ile ilgili, "Turistik destinasyonlarımız, eşsiz doğal güzellikleri ve güvenilir turizm standartları ile bölgenin cazibe merkezi konumunda bulunuyor. Dünyanın dört bir yanından aldığımız uçuş talepleri yaz sezonu yaklaştıkça artarak devam ediyor. Bayrak taşıyıcı havayolu olarak ülkemize seyahat etmek isteyen yabancı turistleri, ülkelerinden direkt uçuşlar ve Türk Hava Yolları konforu ile ülkemizin güneyiyle buluşturma hedefindeyiz. Direkt uçuşlarımız ile bayrağımızı gururla dalgalandırırken ülkemiz ekonomisine de önemli bir katkı sağlayacağız." dedi.