CHP'li belediye 7 yerden birden maaş skandalı! Serdar "Çil çil" götürmüş...

'HUKUK MEZUNU DEĞİL'

Müdür Çil'in 7 ayrı yerden ücret almasına tepki gösteren bir belediye bürokratı "Neredeyse Başkanımız Şeniz Doğan'ın geliriyle yarışır durumda. Hatta şunu da rahatlıklar söyleyebiliriz ki, Müdür Çil'e ait ortaya çıkardığınız gelir miktarlarının bir bölümü 2021 yılını kapsıyor. Bu yılın rakamlarına uyarlamamamız durumda belki de Başkan Doğan'ın gelirini bile aşmış olacaktır. Bu müdürün özelliği, yeteneği nedir. Hukuk İşleri Müdürü ama hukuk fakültesi mezunu değil. Avukatlar arasında pay edilmesi gereken rakamdan bile cebine koyuyor. Kendisini her paralı komisyona yazdırmış ve rekor gelir seviyesine ulaşmış. Bu duruma son verilmelidir" diye konuştu.