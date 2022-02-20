Bekmezci'nin, örgüt yapılanmasında il - bölge - ülke imamlarının dahi üstünde, manevi bir konumda olduğu, polis kayıtlarına göre 'Ege Bölgesi Alevi yapılanması sorumlusu' olarak bilindiği, ayrıca örgütle iltisaklı olan Türkiye'deki tüm vakıfların sorumlusu olduğuna dair bilgiler bulunduğu belirtiliyordu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN