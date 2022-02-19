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    • 19.02.2022 18:19
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    Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Covid-19 testlerim Hamdolsun negatife döndü

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda koronavirüs (Kovid-19) testinin negatife döndüğünü duyurdu.

    Çavuşoğlu’nun Kovid-19 testi negatife döndü!

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Kovid-19 testi negatife döndü.


    Bakan Çavuşoğlu Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Covid-19 testlerim Hamdolsun negatife döndü. Bu süreçte destek ve dualarını eksik etmeyen herkese şükranlarımı sunuyorum. Rabbim Şâfi ismiyle tüm hastalarımıza şifa versin." dedi.


    İşte Çavuşoğlu'nun o paylaşımı;

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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    Haberler Güncel Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Covid-19 testlerim Hamdolsun negatife döndü
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