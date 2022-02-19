Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Covid-19 testlerim Hamdolsun negatife döndü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Kovid-19 testi negatife döndü.



Bakan Çavuşoğlu Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Covid-19 testlerim Hamdolsun negatife döndü. Bu süreçte destek ve dualarını eksik etmeyen herkese şükranlarımı sunuyorum. Rabbim Şâfi ismiyle tüm hastalarımıza şifa versin." dedi.





İşte Çavuşoğlu'nun o paylaşımı;