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    • 19.02.2022 21:38
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    19 Şubat Çılgın Sayısal Loto sonuçları: Sayısal Loto'da bugün hangi numaralar ikramiye kazandı?

    Çılgın Sayısal Loto çekilişleri her hafta pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri Milli Piyango Online sitesi üzerinden 21.30'da yapılıyor. Loto oynayan on binlerce kişi akşam saatlerini gelmesiyle birlikte Milli Piyango Online üzerinden çekilişlerin yapılacağı saati bekliyor. Bu kapsamda 19 Şubat Çılgın Sayısal Loto sonuçları arama motorları üzerinden çok araştırılanlar arasındaki yerini alıyor. Peki, Sayısal Loto'da bugün hangi numaralar ikramiye kazandı? İşte 19 Şubat Çılgın Sayısal Loto sonuçları

    19 Şubat Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?

    19 Şubat Çılgın Sayısal Loto sonuçları hakkında araştırmalar artış gösterirdi. 130 milyon TL'lik büyük ödülün 14 Şubat Pazartesi günü bir kupona isabet etmesiyle birlikte heyecan giderek artmaya başladı. Pazartesi, çarşamba ve cumartesi günü şans oyununda ikramiye kazanan numaralar saat 21.30'da duyuruluyor. Sayısal Loto çekilişleri Milli Piyango Online resmi sitesinden ve YouTube'dan canlı olarak yayınlanıyor. Peki, Sayısal Loto'da bugün hangi numaralar ikramiye kazandı? 19 Şubat Çılgın Sayısal Loto sonuçları...

    19 ŞUBAT ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

    5 - 11 - 12 - 18 - 34 - 85 / JOKER: 37 / SÜPERSTAR: 49

    KURALLAR

    Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyundur. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

    Çılgın Sayısal Loto'da isteğe bağlı olarak oynanabilen Süper Star özelliği bulunmaktadır. Süper Star oynamak için 6 sayıya ilave olarak Süper Star için de ayrı bir 90 sayı içinden en az bir sayı işaretlenmesi gerekir. Süper Star'ı oynamak için aynı zamanda Sayısal Loto'yu da oynamak mecburidir.

    Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.

    Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) ve farklı bir küre içerisindeki 90 numara içinden 1 Süper Star numarası çekilir.

    Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

        Çılgın Sayısal Loto oyununda;

        Birinci kategori olan "6 bilen", kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.
        İkinci kategori olan "5+1 bilen", kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6'ıncı numaranın "Joker" numarasına eşit olduğu kombinasyonlardır.
        Üçüncü kategori olan "5 bilen", kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ancak 6'ıncı numaranın "Joker" numarasından farklı olduğu kombinasyonlardır.
        Dördüncü kategori olan "4 bilen", kazanan kombinasyonun 4 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.
        Beşinci kategori olan "3 bilen", kazanan kombinasyonun 3 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.
        Altıncı kategori olan "2 bilen", kazanan kombinasyonun 2 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.
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        Haberler Güncel 19 Şubat Çılgın Sayısal Loto sonuçları: Sayısal Loto'da bugün hangi numaralar ikramiye kazandı?
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