Ekrem İmamoğlu kırık İngilizcesi ile yine gündem oldu: Paneldeki yetkili gülmemek için kendini zor tuttu

CHP'li istanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Münih Güvenlik Konferansı kapsamında Almanya'ya gitti.
Burada Budapeşte ve Varşova Belediye Başkanlarıyla düzenlenen bir panele katılan Ekrem İmamoğlu, yine kırık İngilizcesiyle gündem oldu.
YANINDAKİLERİ GÜLDÜRDÜ
İngilizce kelimeleri seçerken zorlandığı görülen İmamoğlu'nun söz konusu panelde sağ tarafından oturan yetkilinin sık sık gülümsemesi dikkatlerden kaçmadı.
İngilizce temelli bir bölümden mezun olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun komik duruma düştüğü haller sosyal medyada da gündem oldu.