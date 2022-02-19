Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 19.02.2022 23:46
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 19.02.2022 23:56
    ABONE OL

    Ekrem İmamoğlu kırık İngilizcesi ile yine gündem oldu: Paneldeki yetkili gülmemek için kendini zor tuttu

    CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Münih'te düzenlenen güvenlik toplantısında İngilizce konuşmaya çalışması sosyal medyada gündem oldu. Kelimeleri seçerken güçlük çeken ve komik duruma düşen İmamoğlu, etrafındaki yetkilileri de güldürdü.

    takvim.com.tr
    Ekrem İmamoğlu kırık İngilizcesiyle yine gündem!

    CHP'li istanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Münih Güvenlik Konferansı kapsamında Almanya'ya gitti.



    Burada Budapeşte ve Varşova Belediye Başkanlarıyla düzenlenen bir panele katılan Ekrem İmamoğlu, yine kırık İngilizcesiyle gündem oldu.



    YANINDAKİLERİ GÜLDÜRDÜ
    İngilizce kelimeleri seçerken zorlandığı görülen İmamoğlu'nun söz konusu panelde sağ tarafından oturan yetkilinin sık sık gülümsemesi dikkatlerden kaçmadı.



    İngilizce temelli bir bölümden mezun olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun komik duruma düştüğü haller sosyal medyada da gündem oldu.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Ekrem İmamoğlu kırık İngilizcesiyle yine gündem!
    Haberler Güncel Ekrem İmamoğlu kırık İngilizcesi ile yine gündem oldu: Paneldeki yetkili gülmemek için kendini zor tuttu
        SON DAKİKA