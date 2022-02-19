Ekrem İmamoğlu kırık İngilizcesi ile yine gündem oldu: Paneldeki yetkili gülmemek için kendini zor tuttu

CHP'li istanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Münih Güvenlik Konferansı kapsamında Almanya'ya gitti.







Burada Budapeşte ve Varşova Belediye Başkanlarıyla düzenlenen bir panele katılan Ekrem İmamoğlu, yine kırık İngilizcesiyle gündem oldu.