Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 19.02.2022 22:35
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 19.02.2022 22:37
    ABONE OL

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Çalışıyoruz, kaybedecek zaman yok"

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarının hakları ve sağlıkta şiddet olaylarıyla ilgili "Çalışıyoruz. Kaybedecek zaman yok!" açıklamasında bulundu.

    Çalışıyoruz, kaybedecek zaman yok

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarının hakları ve sağlıkta şiddet olayları ile ilgili sosyal medya hesabı Twitter üzerinden dikkat çeken açıklamalarda bulundu.



    Bakan Koca, sağlık çalışanlarıyla ilgili yaptığı açıklamada "Sağlık çalışanlarının hakları ve sağlıkta şiddet olaylarının tüm toplum kesimlerinde duyarlılık konusu olmasından hepimiz mutluyuz. Bu duyarlılık, sorunların önemi konusunda hepimizin birleştiğini, çözümün ortak iradeyi yansıtacağını gösteriyor. Çalışıyoruz. Kaybedecek zaman yok!" dedi.



    İşte Koca'nın o paylaşımı;


    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Üçüncü Dünya Savaşına ihtiyacımız yok
    Haberler Güncel Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Çalışıyoruz, kaybedecek zaman yok"
        SON DAKİKA