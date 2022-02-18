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    • 18.02.2022 16:35
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    Son dakika: CHP'li Ekrem İmamoğlu suya yine zam istiyor!

    Başkan Erdoğan'ın AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda KDV indirimine dair belediye başkanlarının su faturalarında yüzde 7'lik indirime gitme çağrısının ardından MHP Lideri Devlet Bahçeli de aynı çağrıda bulunmuştu. Tüm bu gelişmelere rağmen 2 yıldır suya zam üzerine zam yapan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu zam talebini yineledi.

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İSKİ'nin maliyetlerinin yüzde 120 arttığını savunarak, su zammı talebini tekrar etti.

    Eyüpsultan'daki İstanbul Su Kontrol ve Otomasyon Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyen İmamoğlu, dünden bugüne İSKİ'ye hizmeti geçmiş herkese minnet borçlu olduğunu söyledi.

    Son bir yılda İSKİ'nin maliyetlerinin yüzde 120 arttığını savunan İmamoğlu, şöyle konuştu:

    "Kaçınılmaz olarak, bu durum üzerine İSKİ Genel Kuruluna, yeni bir su tarifesi getirdik. Getirmek zorundayız. Ne dedik? '10 metreküpe kadar kullanıcılara, yani yine suyu iktisatlı kullanan ya da dar gelirli vatandaşlarımız biraz daha az etkilensin diye, artış yüzde 50 olsun.' dedik. Bakın, maliyetimiz 2021'den 2022'ye yüzde 120 ama biz diyoruz ki 'Yüzde 50 olsun.' Yeni bir fiyat tarifesi düzenlerken bir kısım eksi bütçeyi de göze alıyoruz.

        Bakın bu da suç. Niye suç olduğunu bahsedeceğim. Niye? Vatandaşımızın yanında da olma çabamız var İSKİ kurumu olarak. 11 ile 20 metreküp kullananlar için ise yeni tarifedeki artış, yüzde 69 olsun dedik. Daha üst seviyede kullananlar yani aşırı su tüketenler için de bu artış yüzde 80 olsun dedik."

        Mecliste önerdikleri yeni tarifenin kabul edilmeyerek İSKİ'nin batırılmaya çalışıldığını iddia eden İmamoğlu, İSKİ'nin kanunen maliyetinin altında su temini yapamayacağını söyledi.

        İmamoğlu, "Bu konuda, mahkemelerde hukuk önünde İstanbul'a verdiğiniz zararın faturasını göreceksiniz. İnanın çok kısa vadede olacak bu iş. Şimdi siz düşünün." ifadelerini kullandı.

        BAŞKAN ERDOĞAN SU FATURASINA YÜZDE 7'LİK İNDİRİM ÇAĞRISI YAPMIŞTI
        Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'ndaki konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı:

        Belediye Başkanlarımız su tarifelerinde en az KDV kadar indirim yaparak, enflasyonla mücadelemize katkıda bulunmalıdır.

            AK Parti'li belediyelerin olduğu yerlerde su tarifesinde en az yüzde 7 indirim yapacağız. Fırsatçılık ve açgözlülük yaparak halkımızı mağdur edenleri affetmeyecek, hesabını soracağız.
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