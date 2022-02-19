Başkan Erdoğan Alevi vatandaşlarımızın sorunlarının giderilmesi için talimat verdi: 58 ilde 1585 cemevinin kapısı tek tek çalındı

İçişleri ile Kültür ve Turizm Bakanlıklarının koordinasyonunda yürütülen "Milli Birlik ve Beraberlik Çalışması" kapsamında 58 ildeki 1585 cemevi ziyaret edildi, farklı alanlardaki çok sayıda talep yerine getirildi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Alevi toplumunun sorunlarının giderilmesine yönelik talimatı üzerine İçişleri ile Kültür ve Turizm Bakanlıkları harekete geçti. İki bakanlığın koordinasyonunda "Milli Birlik ve Beraberlik" başlıklı çalışma başlatıldı.
Yürütülen çalışmalar kapsamında geçen yıl şubat ayından ekim ayına kadar geçen süreçte 58 ildeki 1585 cemevi ziyaret edildi. Kapıları çalınarak sorunları dinlenen cemevlerinde talepler de toplandı.
Cemevlerinin bina, tadilat, arsa tahsisi, ısınma, kütüphane, çevre düzenlemesi gibi çok sayıda alanda tespit edilen ihtiyaçları başta valilikler olmak üzere ilgili kamu kurumlarına iletildi.
Ayrıca görüşmelerde gündeme gelen "köylerin su sorunlarının çözülmesi ve yeni yol yapılması" talepleriyle ilgili de çalışmalar yürütüldü.
58 İLDE 1895 TALEP YERİNE GETİRİLDİ
"Milli Birlik ve Beraberlik Çalışması" çerçevesinde toplanan 6 bin 568 talepten bugüne kadar 58 ilde 1895'i yerine getirildi. 4 bin 673 taleple ilgili de işlemler sürüyor.
Ayrıca 238 kilometre yol yapımı talebi kapsamında bugüne kadar 70 kilometrenin yapımı tamamlandı, 168 kilometre uzunluğunda yol yapımıyla ilgili de çalışmalar devam ediyor.