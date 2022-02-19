Başkan Erdoğan Alevi vatandaşlarımızın sorunlarının giderilmesi için talimat verdi: 58 ilde 1585 cemevinin kapısı tek tek çalındı

Ayrıca görüşmelerde gündeme gelen "köylerin su sorunlarının çözülmesi ve yeni yol yapılması" talepleriyle ilgili de çalışmalar yürütüldü.

58 İLDE 1895 TALEP YERİNE GETİRİLDİ

"Milli Birlik ve Beraberlik Çalışması" çerçevesinde toplanan 6 bin 568 talepten bugüne kadar 58 ilde 1895'i yerine getirildi. 4 bin 673 taleple ilgili de işlemler sürüyor.

Ayrıca 238 kilometre yol yapımı talebi kapsamında bugüne kadar 70 kilometrenin yapımı tamamlandı, 168 kilometre uzunluğunda yol yapımıyla ilgili de çalışmalar devam ediyor.