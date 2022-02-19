Türkiye ile Yunanistan arasında kritik temas: Görüşmenin tarihi belli oldu!

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, çalışma toplantısı, Türkiye ve Yunanistan arasında ekonomi ve ticaret alanlarındaki "Pozitif Gündem diyaloğu" kapsamında düzenlenecek.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da yapılacak görüşme, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın Nisan 2021'de Ankara'da yaptıkları görüşmede mutabık kaldıkları, Pozitif Gündem girişiminin üçüncü toplantısı olacak.

Önceki iki toplantı 28-29 Mayıs 2021 tarihlerinde Kavala'da ve 16 Haziran 2021 tarihinde Antalya'da düzenlenmişti.