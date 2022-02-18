Sözcü gazetesinin "AK Parti'li belediye makine mühendisini zabıta yaptı" yalanını ortaya çıkaran mahkeme kararı

CHP güdümlü yayın organı Sözcü gazetesi, yine asılsız haberiyle gündemde. Dün gazetede "Makine mühendisini zabıta yapan AK Parti'li başkana mahkemeden kötü haber" başlıklı bir haber yayımlandı.
Haberde, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinin Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz'ün, sözleşmesini feshettiği makine mühendisi İbrahim Dal'ı, mahkeme kararına aykırı olarak zabıta yaptığı iddia edildi.
TAZMİNAT İDDİASI DA ASILSIZ
Dal'ın özlük haklarının ödenmediği bu yüzden mahkemenin belediyeyi 20 bin TL tazminatla cezalandırdığı da öne sürüldü. Habere ilişkin açıklama yapan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Sözcü gazetesinin iddialarını yalanladı.
ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN YARGILANIYOR
İbrahim Dal'ın çeşitli suçlar sebebiyle sözleşmesinin yenilenmediğini ve ihaleye fesat karıştırmaktan yargılanan şahsın açtığı davanın belediye lehine sonuçlandığını duyurdu.