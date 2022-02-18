Sözcü gazetesinin "AK Parti'li belediye makine mühendisini zabıta yaptı" yalanını ortaya çıkaran mahkeme kararı

Haberde, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinin Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz'ün, sözleşmesini feshettiği makine mühendisi İbrahim Dal'ı, mahkeme kararına aykırı olarak zabıta yaptığı iddia edildi.

TAZMİNAT İDDİASI DA ASILSIZ

Dal'ın özlük haklarının ödenmediği bu yüzden mahkemenin belediyeyi 20 bin TL tazminatla cezalandırdığı da öne sürüldü. Habere ilişkin açıklama yapan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Sözcü gazetesinin iddialarını yalanladı.