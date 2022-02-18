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    • 18.02.2022 16:25
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    • 18.02.2022 16:32
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    Sözcü gazetesinin "AK Parti'li belediye makine mühendisini zabıta yaptı" yalanını ortaya çıkaran mahkeme kararı

    CHP yandaşı Sözcü gazetesinin, Elbistan Belediyesi’nde çalışan makine mühendisi İbrahim Dal’ın sözleşmesinin feshedilerek zabıta yapıldığına dair haberi yalan çıktı. Hedef alınan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Dal’ın ihaleye fesat karıştırmaktan yargılandığını, ‘soruşturmanın selameti’ için zabıta müdürlüğünde mühendis olarak görevlendirildiğini açıkladı. Sözcü’nün iddia ettiği gibi belediye tazminat ödemeye de mahkum edilmedi. Belediye Başkanı Gürbüz, mahkeme kararına ilişkin belgeleri de sosyal medya hesabından paylaşarak, Sözcü gazetesine tepki gösterdi.

    Sözcü gazetesinin son yalanı

    CHP güdümlü yayın organı Sözcü gazetesi, yine asılsız haberiyle gündemde. Dün gazetede "Makine mühendisini zabıta yapan AK Parti'li başkana mahkemeden kötü haber" başlıklı bir haber yayımlandı.

    Haberde, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinin Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz'ün, sözleşmesini feshettiği makine mühendisi İbrahim Dal'ı, mahkeme kararına aykırı olarak zabıta yaptığı iddia edildi.

    TAZMİNAT İDDİASI DA ASILSIZ
    Dal'ın özlük haklarının ödenmediği bu yüzden mahkemenin belediyeyi 20 bin TL tazminatla cezalandırdığı da öne sürüldü. Habere ilişkin açıklama yapan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Sözcü gazetesinin iddialarını yalanladı.

    ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN YARGILANIYOR
    İbrahim Dal'ın çeşitli suçlar sebebiyle sözleşmesinin yenilenmediğini ve ihaleye fesat karıştırmaktan yargılanan şahsın açtığı davanın belediye lehine sonuçlandığını duyurdu.

        MÜHENDİS OLARAK GÖREVLENDİRİLDİ
        Dal'ın zabıta yapılmadığını, hakkındaki soruşturmanın selameti açısından zabıta müdürlüğünde mühendis olarak görevlendirildiğini söyledi.

        MAHKEME BELGELERİ YALANLIYOR
        Belediye Başkanı Gürbüz, mahkeme kararına ilişkin belgeleri de sosyal medya hesabından paylaşarak, Sözcü gazetesine şu sözlerle tepki gösterdi:

        Sözcü yine yalanın sözcülüğünü yapıyor. Yalancısınız! İftiracısınız! Baştan aşağı yalan üzerine kurulu, tek amacı insanların zihinlerini bulandırmak olan habercilik anlayışı ayaklarımın altındadır.

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        Haberler Güncel Sözcü gazetesinin "AK Parti'li belediye makine mühendisini zabıta yaptı" yalanını ortaya çıkaran mahkeme kararı
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