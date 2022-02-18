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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den A Haber ekranlarına konuk oldu.

Dönmez, doğalgaz ve elektrik faturalara yönelik hangi düzenlemeler yapılacağına ilişkin bilgi verecek. Fatih Dönmez ayrıca yeni enerji projeleri ve 2023 hedeflerine ilişkin de önemli açıklamalarda bulunacak.

Dönmez'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Sadece bizde değil dünya genelinde de enerji fiyatlarında bir yükseliş var. Elektriğin yüzde 21'i devlet, yüzde 79'u özel sektör. Santrallerden aldığı elektriği yüksek enerji hatlarıyla şehirlere kadar getiriyoruz. Elektriğin yönetimi TEİAŞ'ın üstünde. Dünyanın etrafını 42 defa dolanacak kadar şebekeyi yönetiyoruz.

ELEKTRİK FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Şehirlerde elektrik dağıtım şirketleri var. Dağıtım şirketi bizim evlerimize elektriği getirdi ve bağladı. Burada abone gruplarımız var. Mesken grubu neredeyse 39 milyon aboneye yaklaşmış. Ticarethane diye isimlendirdiğimiz alanda 7 milyon 246 bin. Bir diğer abone grubumuz ise sanayi. 87 bin 134. Toplamda 47 milyon 311 bin 796 abonemiz var.

"TEDARİKÇİ EKSTRA BİR KAR MARJI KOYAMAZ"

Fiyat rekabet içerisinde belirleniyor. Elektrik dağıtım şirketleri bizim evimize kadar gelen şebekenin yapımı ve işletmesinden sorumlu. Bu sistem faaliyet konuların ayrışması ve rekabete açılması hem elektrik ve hem doğal gaz alanında bizim 2021 yılında çıkan kanunlarımız var. Bu yetkiler bağımsız olarak EPDK'ya verildi. Elektrik dağıtım şirketi ve tedarikçi ekstra bir kar marjı koyamaz. Çünkü onların ne kadar bedel alacağı bu kanunlarla belirlenmiştir.

Nakliye işini dağıtım şirketleri yapıyor, ürünü hazırlayan ve bize sunan üretici ile tedarikçi farklı.

FATURALARDA NE KADAR İNDİRİM OLACAK?

Ticarethanelerde yeni indirim tarifesi için çalışıyoruz.

AVRUPA VE TÜRKİYE ARASINDAKİ FARK

Detaylar gelecek...