Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den A Haber ekranlarına konuk oldu.
Dönmez, doğalgaz ve elektrik faturalara yönelik hangi düzenlemeler yapılacağına ilişkin bilgi verecek. Fatih Dönmez ayrıca yeni enerji projeleri ve 2023 hedeflerine ilişkin de önemli açıklamalarda bulunacak.
Dönmez'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
Sadece bizde değil dünya genelinde de enerji fiyatlarında bir yükseliş var. Elektriğin yüzde 21'i devlet, yüzde 79'u özel sektör. Santrallerden aldığı elektriği yüksek enerji hatlarıyla şehirlere kadar getiriyoruz. Elektriğin yönetimi TEİAŞ'ın üstünde. Dünyanın etrafını 42 defa dolanacak kadar şebekeyi yönetiyoruz.
ELEKTRİK FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?
Şehirlerde elektrik dağıtım şirketleri var. Dağıtım şirketi bizim evlerimize elektriği getirdi ve bağladı. Burada abone gruplarımız var. Mesken grubu neredeyse 39 milyon aboneye yaklaşmış. Ticarethane diye isimlendirdiğimiz alanda 7 milyon 246 bin. Bir diğer abone grubumuz ise sanayi. 87 bin 134. Toplamda 47 milyon 311 bin 796 abonemiz var.
"TEDARİKÇİ EKSTRA BİR KAR MARJI KOYAMAZ"
Fiyat rekabet içerisinde belirleniyor. Elektrik dağıtım şirketleri bizim evimize kadar gelen şebekenin yapımı ve işletmesinden sorumlu. Bu sistem faaliyet konuların ayrışması ve rekabete açılması hem elektrik ve hem doğal gaz alanında bizim 2021 yılında çıkan kanunlarımız var. Bu yetkiler bağımsız olarak EPDK'ya verildi. Elektrik dağıtım şirketi ve tedarikçi ekstra bir kar marjı koyamaz. Çünkü onların ne kadar bedel alacağı bu kanunlarla belirlenmiştir.
Nakliye işini dağıtım şirketleri yapıyor, ürünü hazırlayan ve bize sunan üretici ile tedarikçi farklı.
FATURALARDA NE KADAR İNDİRİM OLACAK?
Ticarethanelerde yeni indirim tarifesi için çalışıyoruz.
AVRUPA VE TÜRKİYE ARASINDAKİ FARK
Detaylar gelecek...
BAŞKAN ERDOĞAN YENİ DÜZENLEMEYİ DUYURMUŞTU
Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz gün Kabine toplantısının ardından elektrik faturaları için yapılacak yeni düzenlemenin detaylarını duyurdu.
Erdoğan şunları söyledi:
210 KİLOVATSAAT SINIRI YENİDEN DEĞERLENDİRİLECEK
"Öncelikle 210 kilovatsaate kadarki düşük tarife ve 210 kilovatsaatin üzerindeki yüksek tarife rakamları, ilgili kurumlarımız tarafından vatandaşlarımız lehine yeniden değerlendirilecektir.
SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI KONUT STATÜSÜNE DÖNÜŞTÜRÜLECEK
Ticari işletmelerimiz için de küçük esnaf ve sanatkarı koruyacak şekilde benzer bir kademelendirme yapılacaktır. Sivil toplum kuruluşlarının elektrik aboneliği de ticarethane statüsünden, konut statüsüne dönüştürülecektir. Böylece dernekler, vakıflar, cem evleri dahil ticarethane statüsünden fatura ödeyen kuruluşların elektrik bedelleri önemli oranda düşecektir.
DOĞAL GAZ DESTEĞİ HAZIRLIKLARI TAMAMLANDI
Daha önce sözünü verdiğimiz doğal gaz tüketim desteği ile ilgili hazırlıklar da tamamlandı. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarının kriterlerine uyan 4 milyon hane için yılda 2 defada ödenmek üzere 450 ile 1150 lira arasında değişen miktarlarda doğal gaz desteği sağlayacağız. Kronik hastaların ve yaşam destek cihazına bağlı olarak hayatını sürdüren kişilerin bulunduğu haneler için bu rakama yüzde 5 ilave yapılacaktır.
Bu destek için başvurular 81 ilimizin tamamında cuma günü başlayacaktır. Elektrik desteğinde de halen 2,1 milyon hane olan kapsamı 4 milyon haneye çıkartıyoruz.