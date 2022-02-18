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    • 18.02.2022 07:14
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    • 18.02.2022 07:21
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    İzmir'de felaketin eşiğinden dönüldü! 2 katlı binanın temelinde çökme ve kayma: 2 gündür uyku uyumuyoruz

    İzmir'in Bornova ilçesinde, 2 gün önce açılan inşaat temeli nedeniyle bitişiğindeki 2 katlı binanın temelinde çökme ve kayma meydana geldi. Binada bulunan 2 aile evlerinden tahliye edildi.

    DHA
    İzmir’de felaketin eşiğinden dönüldü!

    Olay, saat 00.30 sıralarında Kızılay Mahallesi 472 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, bir firma inşaat yapmak için 2 gün önce temel kazısı başlattı. Bitişiğinde bulunan binanın temelinde toprak kayması oluşmasıyla bina sahipleri inşaat firmasını arayarak durumu bildirdi.


    ÖNLEM ALMAYA ÇALIŞTILAR
    İnşaat alanına gelen firma yetkilileri, temel kazılan alanın bitişiğindeki binanın temelinin kaymaması için güvenlik önlemleri almaya başladı.



    ÇÖKME VE KAYMA MEYDANA GELDİ
    Çalışmalar sırasında binanın temelinde çökme ve kayma meydana geldi. Çalışanların uyardığı bina sakinleri evlerini terk ederken, ihbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Olay yerine gelen polis ekipleri bölgeye güvenlik şeridi çekerken, itfaiye ekipleri ise yaptıkları kontrollerin ardından binayı mühürledi.

        BİLİNÇLİ İNSANLAR YAPSIN BU İŞLERİ
        Bina sakini Sevgi Gül, "Burada 2 gündür temel kazma çalışmaları yapılıyor, binamız sağlam olmadığı için biz uyarıda bulunduk. Onlar dikkatli yapmaya çalıştılar ama bizim binada çökme meydana geldi.


        Akşam saatlerinde temelimiz çöktü, ben evimi, eşyalarımı geri istiyorum. Bilinçli insanlar yapsın bu işi, 2 gündür uyarıyoruz, bir an önce evime girmek istiyorum" dedi. (DHA)

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        Haberler Güncel İzmir'de felaketin eşiğinden dönüldü! 2 katlı binanın temelinde çökme ve kayma: 2 gündür uyku uyumuyoruz
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