İzmir'de felaketin eşiğinden dönüldü! 2 katlı binanın temelinde çökme ve kayma: 2 gündür uyku uyumuyoruz

BİLİNÇLİ İNSANLAR YAPSIN BU İŞLERİ

Bina sakini Sevgi Gül, "Burada 2 gündür temel kazma çalışmaları yapılıyor, binamız sağlam olmadığı için biz uyarıda bulunduk. Onlar dikkatli yapmaya çalıştılar ama bizim binada çökme meydana geldi.