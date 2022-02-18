İzmir'de felaketin eşiğinden dönüldü! 2 katlı binanın temelinde çökme ve kayma: 2 gündür uyku uyumuyoruz

Olay, saat 00.30 sıralarında Kızılay Mahallesi 472 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, bir firma inşaat yapmak için 2 gün önce temel kazısı başlattı. Bitişiğinde bulunan binanın temelinde toprak kayması oluşmasıyla bina sahipleri inşaat firmasını arayarak durumu bildirdi.
ÖNLEM ALMAYA ÇALIŞTILAR
İnşaat alanına gelen firma yetkilileri, temel kazılan alanın bitişiğindeki binanın temelinin kaymaması için güvenlik önlemleri almaya başladı.
ÇÖKME VE KAYMA MEYDANA GELDİ
Çalışmalar sırasında binanın temelinde çökme ve kayma meydana geldi. Çalışanların uyardığı bina sakinleri evlerini terk ederken, ihbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen polis ekipleri bölgeye güvenlik şeridi çekerken, itfaiye ekipleri ise yaptıkları kontrollerin ardından binayı mühürledi.