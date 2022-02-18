PKK'nın sözde ikinci Kandil dediği yerde artık huzur var! Kato Dağı'nda Mehmetçikle mangal keyfi





Askeri üs bölgesinde incelemelerde bulunan Kaymakam Uğuz, üs bölge sorumlusu komutanlardan bilgi aldı. Akşam yemeğinde Mehmetçiğe eşlik eden Kaymakam Uğuz, vatandaşın güveni ve huzuru için canını ortaya koyan Mehmetçiğe çok teşekkür ettiğini ifade etti. Uğuz, Kato Dağı'ndaki üs bölgesinde görevli bütün silahlı kuvvetlere çalışmalarında başarılar ve kolaylıklar dilediğini belirtti.