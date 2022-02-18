PKK'nın sözde ikinci Kandil dediği yerde artık huzur var! Kato Dağı'nda Mehmetçikle mangal keyfi

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde bir zamanlar PKK'lı teröristlerin kampı olan ve sözde ikinci Kandil dedikleri Kato Jirki Bölgesi Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın koordinesinde, 2015 yılında başlatılan operasyonlar sonucu teröristlerin inlerine girilmiş ve kamyonlar dolusu mühimmat, yaşam malzemesi, gıda çıkarılmış ve imha edilmişti.
Kar kalınlığının yer yer 4 metreye kadar çıktığı bölgede kuş uçurtmayan Mehmetçiği ziyaret eden Kaymakam Hasan Uğuz, Cumhuriyet Savcısı Emre Karacan ile beraber mangal yaktı.