Yunan zulmü sonrası göçmenlerin yeni rotası İtalya!

Çanakkale, Balıkesir ve İzmir'in Dikili ilçesinden Midilli'ye, İzmir'in Çeşme ve Menderes ilçeleri ile Aydın'ın Didim ve Kuşadası ilçelerinden Sakız Adası'na, Muğla'nın Marmaris ilçesinden Rodos'a, Antalya'nın Kaş ilçesinden Meis'e, Muğla'nın Bodrum ilçesinden İstanköy ve Farmakosini adalarına ya da Edirne'nin İpsala ilçesinden Avrupa'ya ulaşmaya çalışırken yakalanan kaçak göçmenler, Yunan askerlerinin kötü muamelesi ile karşılaşıyor.
Yunanistan unsurları, değerli eşyalarını aldıkları kaçak göçmenleri, lastik bot, can salı ya da motorlarını söktükleri teknelerle Türk karasularına geri itiyor. Yunan askerinin kötü muamelesi nedeniyle göçmenlerin rotası değişti. Yunanistan yerine artık göçmenler İtalya rotasını tercih etmeye başladı. 5 gün süren bu yolculukta göçmenlerin lastik botlar yerine genellikle yelkenli tekneler ve eski gemileri kullanmaya başladığı bildirildi.
SON 15 GÜNDE BÜYÜK ARTIŞ
Türk Sahil Güvenlik ekipleri bu rota üzerinden İtalya'ya gitmek için yola çıkan göçmenlere adeta can simidi oldu. Bölgede devriyelerini sürekli yapan Türk Sahil Güvenlik ekipleri, kalabalık gruplar halinde yola çıkan göçmenlere yönelik devriye faaliyetlerini artırdı.