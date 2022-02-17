Yunan zulmü sonrası göçmenlerin yeni rotası İtalya!

Yunanistan sınırına girmesine karşın, Yunan kuvvetleri göçmenlere müdahale etmiyor. Yani kendi sınırları yerine İtalya giden göçmenlerin geçişine bu bağlamda göz yumuyor. Yunan kuvvetlerinden sert müdahale gören göçmenler, olumsuz hava şartları oluşunca tehlikeli hal alan bu rotayı tercih etmek zorunda kalıyor. Bu durumu gören Türk Sahil Güvenlik ekipleri, zaten denetim yaptıkları bölgede olası bir facia yaşanmaması için kontrollerini artırdı. Bu nedenle son zamanlarda toplu halde göçmenler yakalanmaya başladı."

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