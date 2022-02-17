Son dakika: İletişim Başkanı Fahrettin Altun: 'Türkiye NATO'nun ayrılmaz bir parçasıdır'

İletişim Başkanı Altun, Türkiye'nin NATO üyeliğinin 70'inci yıl dönümü nedeniyle İletişim Başkanlığı'nda düzenlenen 'Değişen Dinamikler ve Uzun Süreli İttifak: Türkiye ile 70 Yıldır Daha Güçlü' paneline katıldı. Altun, Türkiye'nin, NATO'nun en aktif, en güvenilir müttefiklerinden biri olduğunu belirterek, "Türkiye NATO'ya sadece coğrafi özelliklerinin bir sonucu olarak girmemiştir. Türkiye NATO'ya üye olmadan önce bile NATO'ya katkı sunmuş nadir ülkelerden biridir. Müttefiklerle birlikte Kore Savaşı'nda şehit düşen Türk askerleri bunun en anlamlı göstergesidir. Ülkemiz, NATO bütçesine en fazla katkı yapan ilk 8 müttefikten biridir. Türkiye, NATO harekat ve misyonlarına en fazla katkı yapan ilk 5 müttefik arasındadır" dedi.

'TÜRKİYE, NATO'NUN JEOPOLİTİK GELECEĞİNİN MERKEZİNDEKİ BİR ÜLKE'

Türkiye'nin, NATO'nun günümüz koşullarına göre kendini uyarlaması çabalarında da etkin rol üstlendiğini vurgulayan Altun, "Türkiye, NATO'nun jeopolitik geleceğinin merkezindeki bir ülkedir. Türkiye, iki kutuplu veya çok kutuplu bir dünyanın gereklilikleri için değil, uluslararası sistemde güvenlik ve istikrarın sembolü olması gerektiği için NATO'nun parçasıdır. Türkiye, Suriye'de DEAŞ ve YPG başta olmak üzere birçok terör örgütüne karşı aynı anda mücadele etmek durumunda kalmıştır. Türkiye'nin meşru müdafaa haklarını kullandığı bu mücadeleler aynı zamanda NATO'nun terörle mücadele beklentilerine de hizmet etmiştir. Ancak bazı NATO müttefiklerimizin Türkiye'yi desteklemek bir tarafa terör örgütleriyle kol kola görüntü vermiş olmaları üzücüdür. Ukrayna nasıl NATO'nun ilgisini hak ediyorsa, Afganistan ve Afganistan'daki El Kaide nasıl NATO'nun önceliği olmuşsa; Suriye'deki terörle mücadele ve Suriye iç savaşında istikrarsızlık çıkaran terör örgütlerinin ve dış güçlerin dengelenmesi de aynı derecede NATO'nun gündemi haline gelmeliydi, gelmelidir" diye konuştu.

'TÜRKİYE NATO'NUN AYRILMAZ BİR PARÇASIDIR'

Altun, program nedeniyle Türkiye'nin 70 yıllık NATO tarihini yeniden hatırladıklarını belirterek, "Görüyoruz ki, Türkiye NATO'nun ayrılmaz bir parçasıdır. Türkiye, 70 yıl boyunca dost ve müttefiklerine güvenilir bir ortak olduğunu defalarca kanıtlamıştır. NATO'nun gelecekte hem dünya siyasetine hem de üye ülkelerin güvenlik beklentilerine bu zamana kadar olduğundan daha çok katkı sunmasını umuyoruz. Stratejik ittifakın güçlü üyesi Türkiye, istikrarlaştırıcı bir güç olarak NATO'daki sorumluluklarını yerine getirmeye devam edecektir. Bununla birlikte Türkiye bölgesel ve küresel alandaki istikrarlaştırıcı faaliyetleri için NATO'dan, NATO'daki müttefiklerinden çok daha fazla destek beklemektedir. Küresel ve bölgesel boyutta ortaya çıkan yeni güçlükler ve tehditler, daha iyi ve daha güçlü bir NATO dayanışmasını gerekli kılmaktadır" ifadelerini kullandı.