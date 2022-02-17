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    • Güncel
    • 17.02.2022 22:39
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    • 17.02.2022 22:40
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    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan Filistin ve İsrail ziyaretine ilişkin açıklama

    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsrail ve Filistin ziyaretine ilişkin yaptığı paylaşımda "Bölgesel barış ve istikrar için bundan sonra atılacak adımları ele aldık" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

    İbrahim Kalın’dan Filistin ve İsrail teması!

    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, resmi temaslarda bulunmak üzere Filistin ve İsrail'e gitti.



    KUDÜS'TE BİR ARAYA GELDİLER
    Ziyaret kapsamında dün Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşen Kalın ve Önal, bugün de İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un da aralarında bulunduğu İsrailli yetkililerle Kudüs'te bir araya geldi.



    BÖLGESEL BARIŞ VE İSTİKRAR...
    Sözcü Kalın, görüşmeye ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Filistin ve İsrail'e yaptığımız ziyarette ikili ve bölgesel konuları; Filistin, Kudüs ve Mescid-i Aksa'yı, İsrail Devlet Başkanı Sayın Herzog'un Türkiye ziyaretini ve bölgesel barış ve istikrar için bundan sonra atılacak adımları ele aldık. Hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

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    Haberler Güncel Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan Filistin ve İsrail ziyaretine ilişkin açıklama
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