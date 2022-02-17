Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan Filistin ve İsrail ziyaretine ilişkin açıklama





BÖLGESEL BARIŞ VE İSTİKRAR...

Sözcü Kalın, görüşmeye ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Filistin ve İsrail'e yaptığımız ziyarette ikili ve bölgesel konuları; Filistin, Kudüs ve Mescid-i Aksa'yı, İsrail Devlet Başkanı Sayın Herzog'un Türkiye ziyaretini ve bölgesel barış ve istikrar için bundan sonra atılacak adımları ele aldık. Hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.



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