Önce 100 binlik otel sonra milyon dolarlık özel jet! Kılıçdaroğlu’nun sponsoru olan gizli el kim?





100 BİN LİRALIK OTEL ODASI AKILLARDA

Geçtiğimiz haftalarda da CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun geceliği 100 bin lira olan, Aydın Doğan'ın sahip olduğu otelde kaldığı ortaya çıkmıştı. "İsrafı sonlandıracağız" şeklindeki algı çalışmasıyla prim yapmaya çalışan CHP'deki lüksün sponsorunun kim olduğu merak konusu olmuştu! "Kılıçdaroğlu'nun 100 bin liralık otel masrafını kendisi mi partisi mi yoksa Aydın Doğan mı üstlendi?" sorusu hala cevap bekliyor!



NEREDEN BU DEĞİRMENİN SUYU?

Kılıçdaroğlu'nun 100 bin liralık otel faturası tartışmaları henüz gündemden düşmeden özel jet seyahati yeni tartışmalara kapı araladı. Elektrik faturasını bile fazla bulup ödemeyeceğini söyleyerek prim yapmaya çalışan, fakir edebiyatıyla halkın duygularını sömürmeye çalışan CHP lideri geceliği 100 bin liralık otelde nasıl konaklıyor? Milyon dolarlık özel jetlerle nasıl seyahat ediyor?



Halkçı bir siyaset çizgisi izlediğini iddia eden Kılıçdaroğlu, partinin yani halkın parasını mı eziyor? Yoksa Kılıçdaroğlu ile ilgili siyasi planları olup ona yatırım yapan gizli bir iş insanı mı var?



Tüm bu sorular yanıt bekliyor!



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